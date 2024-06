¿Qué pasa entre Juan Son y Porter? El motivo por el que el artista los llamó 'una copia barata'

Juan Son publicó un video en su cuenta personal de TikTok donde explica su perspectiva sobre Porter, agrupación a la que perteneció hasta 2008, aunque en el pasado trató de.regresar al proyecto sin mucho éxito. En dicho material el artista se muestra bastante molesto y llama a la agrupación "una copia barata".

En un video de 9 minutos, Juan Son hace varios puntos sobre su desprecio hacia Porter. En primer lugar, asegura que escribió todas las canciones de la banda e incluso compuso la música de varias de ellas. Además, señala que a partir de ello, solo han buscado emular el sonido insignia del grupo.

También acusa a la banda de robo de ideas puesto que señaló que en el pasado quiso tratar de trabajar la idea del mestizaje, un concepto que fue utilizado ya con David Velasco en el álbum Moctezuma. Es tanta la molestia que siente hacia este grupo que asegura que al escuchar una de las canciones de la banda y ver su nombre, sintió pena ajena.

Juan Son se lanza contra Porter

Todo sucedió ya que Juan Son vio un mensaje en la red social X (antes Twitter), dónde aseguraban que él jamás les entregó una sola canción. "Es falso" señaló indicó que para él Porter está muerto y que no existen, "se me hace un proyecto tan poco interesante, tan falto de creatividad que nomas no me llama la atención", aseguró.

En este sentido, señala que sintió que "peleaba con un grupo de personas que quieren ser famosas", ya que él indica que él no ha tenido la necesidad de buscar la fama, pues no le gusta siquiera que le reconozcan en la calle. Sin embargo, declaró que le importa ser reconocido por sus creaciones.

Por este motivo, aclaró que él escribió música y letras en sus canciones. Además, dejó claro que les dejó el nombre y las canciones de la banda, a pesar de que esten registradas bajo su nombre.

Juan son si tiene registrado a Porter a su nombre 🥲 pic.twitter.com/e5k5zpNMlW — Elgatitofumando (@IcheIchech) June 10, 2024

El artista detalla que a veces recibía temas muy planos musicalmente y sentía que era un reto el hacer que sobresaliera y crear una letra a partir de algo que le parecía aburrido.

Sobre los motivos de su salida de la banda, dejó ver que uno de los motivos fue porque se sentía oprimido a partir de las ideas de sus compañeros en el grupo, pues señala que "ven que eres distinto y se te dejan ir".

Así fue la reacción de Porter

Fue Fer Huerta, guitarrista de Porter, quien reaccionó a las declaraciones de Juan Son. El músico publicó una historia en su Instagram con la leyenda "Nosotros al enterarnos que el innombrable quiere llamar la atención... (as usually)", sin dar mayores explicaciones.