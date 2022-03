¿Quién era Pasha Lee, actor que prestó su voz a "El rey león" y "El Hobbit" que murió en bombardeo en Ucrania?

El actor ucraniano Pasha Lee murió a los 33 años de edad, durante un bombardeo ruso en la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, en Ucrania.

La muerte del actor se dio a conocer a través de las redes sociales del Festival Internacional de Cine de Odesa, en las que se informó que Pasha Lee fue “asesinado” durante uno de los ataques de Rusia.

Pasha Lee falleció el pasado 6 de marzo, el joven actor se había unido a las Fuerzas de Defensa Territorial "para proteger al país de los ocupadores rusos".

¿Quién era Pasha Lee, actor que murió en bombardeo ruso?

Pasha Lee nació en Yevpatoria (Crimea) en 1988 y era hijo de padre de etnia coreana y madre ucraniana.

Además de ser actor era cantante y compositor. Algunas de las películas en las que participó son "Shtolnya" (2006), "Shadows of Unforgotten Ancestors" (2013), de Lyubomyr Levytsky, "Zvychayna sprava" (2012), de Valentyn Vasyanovych, "The Fight Rules" (2016), de Oleksey Shaparev, "‎Meeting of classmates" (2019), de Valentyn Shpakov y más.

También incursionó en el teatro y Pasha Lee también fue actor de doblaje y prestó su voz para importantes producciones como “El Rey León” y “El Hobbit”.

En redes sociales tenía cerca de 10 mil seguidores y en Instagram se encargaba de difundir contenido sobre ejercicio y estilo de vida fitness.

