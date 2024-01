Así fue el paso de Jawy Méndez en Exatlón México, ¿será novio de Macky cuando ella salga?

Jawy Méndez fue uno de los participantes de Exatlón México que más huella dejó, debido a su fuerte personalidad con la que cautivó a muchos y también provocó las críticas de otros.

Luis Alejandro Méndez, nombre real del deportista, salió de Exatlón México el 10 de diciembre del programa, pese a que su estancia fue breve, él tenía la certeza de que podía quedarse más tiempo, aseguró que dio su máximo esfuerzo y no salió triste del reality show, sino agradecido por todas los aprendizajes que tuvo.

“Tenía la certeza de que no iba a salir, o sea, tenía la certeza de que si hacía las cosas bien, que si competía rápido, que si ponía mi enfoque, mi atención y toda mi concentración iba a ganar. Fue un proyecto espectacular para mí, de lo mejor que he hecho, de lo que más me ha gustado, me muero por volver y obviamente que volveré ya conociendo el proyecto, más entrenado, más enfocado, sin hacer los circuitos tan alocado y ponerle más atención al tiro”, señaló el participante de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Jawy Méndez en Exatlón México Foto: Especial

Jawy Méndez señaló que haber sido parte del reality deportivo le dio la oportunidad de mostrar su verdadera forma de ser, totalmente alejada de otros programas en los que participó como Acapulco Shore.

“El deporte es algo que siempre ha hecho, siempre lo he tenido como prioridad en mi vida, solamente que pues no se le había enseñado a la gente, pero ahora que se pudo dar esta oportunidad de que la gente conozca esta otra faceta”, dijo el atleta, quien además recordó que tuvo su debut profesional como peleador de la MMA.

¿Jawy Méndez continuará su historia de amor con Macky González fuera de Exaltón México?

Jawy Méndez comenzó un romance con Macky González en Exatlón México, el deportista señaló que todo lo que se mostró en el programa fue real entre ellos, pues generaron una conexión genuina.

“No hay no hay nada inventado, fue lo que ven, o sea, dos personas que desde inicio empezamos a ayudarnos, un poquito fuere por lo que ella pensaba de mí con prejuicios, pero poquito a poquito fue dándose cuenta del tipo de persona soy, fue cambiando sus pensamientos. Es una mujer atractiva”, mencionó el integrante del equipo azul.

A ella (Macky González) también le gustó algo de mí, empezamos a tratarnos y vimos que tenemos varias cosas que nos hacen compatibles y al final pues eso es lo que importa, tener una persona especial Jawy Méndez

Jawy Méndez y Macky González Foto: Especial

Jawy mencionó que cuando Maky González salga podrían hablar y ve qué pasa entre ellos ya fuera del reality.

“(Yo le dije) Tienes que seguir dando mucho de ti, porque a mí me hubiera gustado quedarme. Entonces, aprovecha, disfruta cada día, métele y cuando salgas vemos esa segunda parte de seguir conociéndonos y de ver si sí se se llega a algún plan más formal o no”, dijo.

Jawy demostró que sí está interesado en Macky pese a que él ya salió y es que en el programa especial de Navidad, él viajó nuevamente a República Dominicana para pasar la celebración junto a ella.