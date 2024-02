¿Pati Chapoy predijo la gravedad de salud de Daniel Bisogno?: 'Pareces fantasma' (VIDEO)

La salud de Daniel Bisogno tiene a todos los amantes de los chismes a la expectativa, pues el famoso conductor lleva casi una semana en terapia intensiva y ayer se dio a conocer que tuvo que ser sometido a un coma inducido.

En medio de las expectativas respecto lo que pueda pasar con su estado de salud y su vida, se viralizó un video en el que aseguran que Pati Chapoy pudo haber predicho que su subordinado se iba a enfermar al grado de que acabaría intubado.

Daniel Bisogno en terapia intensiva e intubado, así lo confirma Pati Chapoy. pic.twitter.com/ulELwXMFMM — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 20, 2024

Cabe destacar que este jueves, Ana María Alvarado señaló en el programa de Sale el Sol que los médicos trataron de despertar al conductor de Ventaneando, pero volvieron a inducirlo al coma por la gravedad de su estado.

"Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Alex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable", dijo.

Sin embargo, más tarde Alex Bisogno, el hermano del conductor, dio otra versión, pues señaló que fue sometido a una cirugía de pulmón, pero que se va a recuperar.

“Los doctores decidieron que dos o tres días más, para que esté más fortalecido y ya cuando se lo quiten (el tubo) pueda respirar por sí mismo, porque la operación que le hicieron en el pulmón, fue muy seria”, explicó a “Chisme No Like”.

Pati Chapoy predice gravedad de Daniel Bisogno

A través de redes sociales, especialmente Twitter, se viralizó un video en el que afirman que Pati Chapoy predijo que Daniel Bisogno se iba a poner grave de salud, pues incluso le dice que parece un fantasma.

En el clip, Chapoy regaña a Bisogno por haber faltado a un compromiso al que se le avisó con mucha anticipación y él se justifica que no asistió por una razón “diferente”. Ante ello, su jefa le dijo que se iba a ir a “descansar”.

“Yo creo que te vas a ir a descansar a tu casa más días hasta que te repongas. Pues mira, llegaste como fantasma… pues vele la cara”, le dice.

Ante ello, fans están debatiendo respecto a su Pati Chapoy es más adivina que Mhoni Vidente o si sus palabras fueron una macabra casualidad.