Patrick Dempsey es el hombre más sexy del mundo y estas FOTOS lo confirman

Patrick Dempsey fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People, a sus 57 años, el actor y piloto superó a otras celebridades como Henry Cavil con este nombramiento.

Y es que algunos consideran que este reconocimiento al actor llegó algo tarde porque el histrión apareció en varios proyectos en los que conquistó al público con su simpatía, su atractivo varonil y sus ojos azules.

Algunos de sus películas más recordadas son: Can't Buy Me Love de 1987, Sweet Home Alabama de 2002, Encantada en el 2007, Quiero robarme a la novia en 2008, entre otras cintas. Sin mencionar, no se puede olvidar su icónico papel como el neurocirujano Derek Shepherd en Grey's Anatomy de ABC.

Así fue la vida de Patrick Dempsey antes de ser el hombre más sexy

De acuerdo con la entrevista que Patrick Dempsey dio a la revista People, cuando era niño sufrió en la escuela por tener dislexia, así que se enfocaba en los deportes como béisbol, fútbol, esquí, ciclismo, entre otros.

En su juventud, Dempsey se unió a una compañía de vodevil y montó en monociclo mientras hacía malabarismos. "La gente se entusiasma mucho cuando haces malabarismos. Eso ayudó mucho a mi confianza", mencionó el actor a la publicación.

Patrick Dempsey, el hombre más sexy del mundo Foto: People

El actor está feliz de recibir el nombramiento del hombre más sexy del mundo: “Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo", comentó a la revista de espectáculos.

¿Quién es la esposa de Patrick Dempsey?

La esposa de Patrick Dempsey es Jillian Dempsey, quien tiene 57 años y es maquilladora profesional y cuenta con su propia línea de belleza. La pareja tiene tres hijos: Talula, de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16 años.

Jullian comparte imágenes de su familia a través de las redes sociales, así como de su trabajo y de los productos que ofrece en su línea de maquillajes.