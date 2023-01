Paty Navidad afirma que tiene telequinesis y telepatía: "Desde niña me decían bruja"

Paty Navidad quiere seguir relevante y no deja de decir cosas bien inventadas durante su estadía en “La casa de los famosos 3”, pues ahora la “marciana” afirmó que es bruja con poderes telequinéticos y telepáticos.

Estas palabras se suman a lo que apenas dijo Paty Navidad: que todos los famosos que le desearon la muerte cuando le dio COVID ahora están fallecidos.

Nuevamente en conversación con Osmel Sousa, Paty Navidad aseguró que cuando la gente la empezó a criticar por sus ideas antivacunas desarrolló unas capacidades telequinéticas, que son superiores a las del Profesor Charles Xavier de los X-Men.

no te pierdas: Le niegan a Paty Navidad viajar a Estados Unidos por no estar vacunada contra COVID

“Cuando me estaban bombardeando, se me desarrolló la telequinesis y la telepatía. Y te leía y yo te contestaba, entonces comencé a descubrir quiénes estaban conmigo y quienes no”, dijo.

Tras ello, Paty Navidad aseguró que desde que era niña su familia le decía que era una bruja, pues según tenía “dones”, lo cuales aparecieron tras ser abducida por aliens.

“Te estoy diciendo que desde niña me decían bruja en mi casa porque tengo muchas, muchas anécdotas que te puedo contar por (las) cuales me decían bruja. Yo tengo sueños, desde los 3 años de edad, que los recuerdo perfectamente claros, como si hubieran pasado ayer y sueños de abducciones”, señaló Navidad.