Le niegan a Paty Navidad viajar a Estados Unidos por no estar vacunada contra el COVID

Paty Navidad es famosa, más que por su trabajo de actriz, por ser una de las antivacunas más tóxicas de México, pues negó la existencia del virus hasta que se contagió durísimo. Ahora, la famosa volvió a dar de qué hablar respecto a ese tema, pues le negaron viajar a EU por no estar vacunada.

En entrevista con la prensa, Paty Chapoy narró que iba a viajar a Estados Unidos por trabajo, pero que la aerolínea le negó la posibilidad de hacerlo por no estar vacunada contra el COVID.

“Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a ‘La Casa de los Famosos’, me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas”, inició Paty Navidad en su relato.

“Llego al mostrador de Aeroméxico y resulta que a los mexicanos y ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR, los mexicanos no, me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados”, agregó triste.

Paty Navidad agregó que, pese a que mostró una prueba PCR negativa, le dijeron que sin vacuna no se iba a subir al avión.

“Me quedo, no voy a hacer promoción porque Aeroméxico está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas. Ya hablé con ellos, dije la verdad porque Aeroméxico dicen que están preocupados por nuestra salud, yo traje una prueba PCR donde estoy perfectamente sana, pero los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados”, lamentó.