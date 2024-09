Paul Stanley habla de su reencuentro con Mario Bezares: 'No lo perdoné'

Paul Stanley rompió el silencio respecto a su reencuentro con Mario Bezares y confesó que, aunque el momento fue liberador, no perdonó al señor que supuestamente entregó a su padre Paco Stanely para así ser ejecutado en El charco de las ranas.

En entrevista con la prensa, Paul Stanley dijo que fue " algo muy fuerte para mí revivir todo lo que pase de niño pero bueno hay que darle vuelta a la página".

"Que quede claro no es un perdón lo que hice, porque no tengo que perdonar a Mario Bezares ni a su familia, yo lo único que hice fue decirle yo estoy en paz contigo y yo no tengo ningún problema yo ya solté como lo dije y tu también, ya suéltalo como lo dije y bendiciones para los tuyos", remarcó el conductor del matutino de Televisa.

Qué TAN PUTEADO estará el rating de #LCDLFMX2 que tuvieron que meter a PAUL STANLEY para que hablara con MARIO BEZARES y le diera un mensaje de “amor y paz”, a 25 años del asesinato de su papá!!! pic.twitter.com/8UOzDeZz4Y — JOUSIN PALAFOX NOTICIAS (@JousinPalafox) September 26, 2024

El hijo de Paco Stanley contó que su participación ocurrió luego de que en una ocasión la productora de “La casa de los famosos México 2”, Rosa María Noguerón, fea a Hoy, por lo que él le comentó que estaría muy curioso que los congelarán y él entrará al reality.

Paul Stanley entra a #LaCasaDeLosFamososMx y se reencuentra con Mario Bezares pic.twitter.com/9xv1CRklK5 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 26, 2024

Asimismo, Paul Stanley dijo que luego de que la productora le hiciera la invitación, accedió gracias a que ha ido al psicólogo: "la terapia es sanadora para nuestras vidas", aseguró para añadir que platicó con su mamá y familia sobre el tema, llegando a la conclusión de hacerlo era darle vuelta a la página "de todo ese momento que fue muy trágico para mí, para nuestras familias... es un acto de amor a uno mismo, a las familias".

"Es algo que va a seguir en mi vida, en mi mente y mi corazón, es la tragedia que pase pero ya de otra forma pues trabajando y sanando", apuntó Paul Stanley.