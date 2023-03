Pedro Pascal, el hombre del momento, afirma que "siempre fue mi fantasía ser un objeto de deseo"

El actor Pedro Pascal es el papucho del momento, motivo por el cual aprovechó su paso por los premios Oscar 2023 para confesar que siempre deseó ser ese oscuro objeto de deseo de miles de fans.

Pedro Pascal actualmente interpreta papeles icónicos como Joel en “The Last of Us” y al Mandaloriano en “The Mandalorian”, personajes icónicos que han encantado a los fans.

Salma Hayek corriendo a hacerse una foto con Pedro Pascal en la alfombra de los #Oscars me representa ✨ pic.twitter.com/0tsFMgiZMi — Pedro J. García (@fuertecito) March 12, 2023

Además, Pedro Pascal también interpretó al príncipe Oberyn Martell en “Game of Thrones”, y a Javier Peña en “Narcos”.

Durante una entrevista que le hicieron en la alfombra champagne de los premios Oscar 2023, Pedro Pascal confesó que siempre había querido ser deseado por muchas personas.

“Nunca me lo imaginé, era siempre mi fantasía, ser objeto de deseo, me miraba en el espejo haciendo poses a los siete años, pero no aprendí nada”, contó el chileno en español.