Pedro Sola besa a youtuber y desata polémica: "Diablos señorito" (VIDEO)

El conductor de televisión Pedro Sola causó polémica porque se dio un apasionado beso con un youtuber en un programa de dicha plataforma de videos.

Todo sucedió porque Pedro Sola fue invitado al programa “Somo + Batos” en el que participan los youtubers Rom Alan y Aldair Leal, quienes además trabajan como parte de la producción de Venga la Alegría.

Todo comenzó porque en el programa empezaron a hablar sobre la polémica de Erik Rubín y Apio Quijano por el supuesto beso que se daban en el 90’s Pop Tour.

El Tío Pedrito señaló que aunque son actores él no le encuentra sentido que un hombre heterosexual se bese con uno homosexual.

“Un actor que no es gay puede hacer personajes gays, y un actor que es gay puede hacer un personaje que no lo es, los actores son actores, a final de cuentas es un show, a mí lo que me parece es innecesario… no es normal”, dijo el conductor de Ventaneando.

Pedro Sola besa con todo y mordida a youtuber

A lo que los conductores del programa le cuestionaron por qué consideraba que no es normal y Pedro Sola dijo que porque a un hombre gay no le causa ningún conflicto besar a otro que sea o no homosexual, mientras que para los heterosexuales sí es un reto.

“Para un hombre gay, no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea, pero yo sí siento que para un hombre heterosexual sí le puede provocar besar a un hombre gay”, añadió Pedro Sola.

Aldair Leal mencionó que él no tiene masculinidad frágil y que no le causaría ningún problema besar a otro hombre.

Entonces sucedió que Rom incitó a Aldair a que besara a Pedro Sola y así lo hicieron, se pusieron en el mismo sillón y Pedrito Sola le plantó tremendo beso con todo y mordida.

Rom señaló que su compañero nunca se echó para atrás y que hasta Pedrito y Aldair cerraron los ojos.

Usuarios de Internet reaccionan a beso de Pedro Sola

El beso entre Pedro Sola y el youtuber causó polémica entre los usuarios de Internet, quienes no dudaron en expresar lo que sintieron al ver el momento épico.

"Lo va a regañar Pati Chapoy", "Pedrito quería", "Pedrito devorando, esa es mi comadre", "Diablos señorito", "No debí ver esto", "Ah mi mente, ya no volveré a dormir como antes", escribieron los usuarios.