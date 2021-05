Pedro Sola causa polémica con tuit sobre Eurovision

Pedro Sola volvió a generar polémica en las redes sociales y es que el conductor de televisión publicó un tuit sobre el concurso de canto llamado Eurovision.

Pedro Sola, conocido en Internet como el Tío Pedrito, escribió en siguiente mensaje en la red social: “Estoy viendo el festival de Eurovision y no cabe duda de ahí si hay presupuesto y que saben hacer espectáculo. Tengo envidia”.

El mensaje de Pedro Sola se viralizó en Internet y causó polémica, ya que los usuarios no dudaron en responderle y criticar su postura respecto al festival europeo.

Algunos acusaron al Tío Pedrito de querer llamar la atención con sus comentarios, mientras que otros cibernautas decidieron hacer memes sobre el tuit del conductor de televisión.

Pedro Sola se quiere ir de las redes sociales

Tras la polémica que generó su comentario en Twitter, Pedro Sola escribió un nuevo tuit en su perfil de la red social, en el que aseguró que quería irse de las redes sociales.

“No cabe duda que la gente no entiende el idioma que habla ni el sentido de las palabras y solamente se deja llevar por la envidia y el odio a lo tonto; muchas veces he pensado en salirme de todas las redes sociales, que de sociales no tienen nada. Triste realidad”, dijo.

Sin embargo, los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar y pedirle al Tío Pedrito que no se fuera y que no hiciera caso de las críticas. Le recordaron que es uno de los personajes más queridos de la red.