Pedro Sola reaparece en Ventaneando y revela cómo se contagió de COVID

Pedro Sola reapareció en el programa de Ventaneando para hablar de cómo ha vivido su contagio de COVID-19.

El presentador conoció en redes sociales como “Tío Pedrito” habló con sus compañeros de Ventaneando con un enlace desde su casa.

Pedrito dijo que comenzó a sentirse con molestias en la garganta, por lo que pidió al médico del programa que le llevara la prueba rápida de COVID.

Contó que en un principio dio negativo, pero se guardó la prueba en la bolsa del pantalón y al día siguiente vio que dio positivo.

Cuando finalmente Pedro Sola se puso en contacto con un médico para que llevara su tratamiento, le dijo que gracias a que se vacunó el virus no lo está afectando tanto y solamente se manifestó como un resfriado fuerte.

“Lo primero que me dice es ‘¿usted está vacunado con todo el esquema?’ Le dije sí, desde el mero principio me pusieron la Pfizer, me dice ‘creo que no va a tener ningún problema, lo que tiene es una gripa fuerte y la vacuna lo ha protegido absolutamente, y sobre todo de no tener mayores complicaciones’”, contó Pedro Sola.

Sin embargo, el médico le recomendó estar monitoreando la saturación de oxígeno y la temperatura de su cuerpo.

Por su parte, Pati Chapoy indicó que luego de que Pedro Sola dio positivo, el equipo de Ventaneando se hizo pruebas de COVID y todos salieron negativos.