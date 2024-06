La película mexicana que debes ver en Netflix, es una historia para adultos de pasión y culpa

Si estás buscando algo en Netflix que sea “hecho en México”, no puedes dejar pasar la oportunidad de ver “Las oscuras primaveras”, una película que se estrenó en 2014, está dirigida por Ernesto Contreras y los protagonistas son José María Yazpik, Irene Azuela y Cecilia Suárez.

La cinta, aunque ya tiene 10 años desde su publicación, es ahora uno de los títulos de estreno de la plataforma con sede en Los Gatos, California; pues recién se integró al catálogo en el mes de junio.

Así que, si esté fin de semana estás buscando, una producción que no te haga despegarte del asiento, esta es una buena decisión. La historia es un tanto oscura, como lo dice su título.

Igor es José María Yazpik y está casado con Flora que es Cecilia Suárez, forman una pareja con muchos problemas, la mayoría derivados del hecho de que no pueden ser padres, así ocurre que Igor conoce a Pina (Irene Azuela), se desata entre ellos un deseo profundo, pero no son libres de consumarlo. No te contamos más para que corras a verla, aquí va el tráiler para que te den más ganas de pasar 100 minutos frente a la pantalla.

Por el otro lado, es importante que sepas que esta película cuenta con un soundtrack muy bueno en el que aparece la melodía “No puedo parar” de Meme, integrante de Café Tacvba.

La película se desarrolla en la Ciudad de México, y la idea del director era la de hacer una cinta para adultos, que describiera las relaciones monótonas y cómo en ocasiones la pasión puede llegar a ser más fuerte que el amor.

Entre otros integrantes del reparto están: Flavio Medina, Margarita Sanz, Armando Hernández y Enrique Rangel, también integrante de la banda Café Tacvba.