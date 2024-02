Las películas sobre la vida de Kurt Cobain que puedes ver para recordar al artista en su cumpleaños

Kurt Cobain cumpliría 57 años este 20 de febrero del 2024; sin embargo, el 5 de abril de 1994 falleció en Seattle, su ciudad natal, bajo lo que hasta la fecha se considera un suicidio por parte del artista, aunque varios fanáticos se encuentren en desacuerdo con respecto a ello. Una figura tan importante para el desarrollo de la música en Estados Unidos durante la década de los 90's no podría ser olvidado tan fácil y por ello, su legado continua a través de su música y más de una película que retoma su historia.

El joven que lideró con su agrupación Nirvana el movimiento del grunge a la par de otros artistas como Pearl Jam, es una controvertida figura. Introvertido, siempre destacó sus deseos por ser "admirado como John Lennon pero anónimo como Ringo Starr" y al final de su vida, parecía que quería recuperarse de sus adicciones para poder vivir una vida junto a su hija Frances. La llamativa vida del artista ha sido recogida en variosdocumentales disponibles a través de diversas plataformas,

Las películas de Kurt Cobain que puedes ver

1. Kurt Cobain: Montage of Heck (2015)

El documental relata la vida de Kurt desde su nacimiento en Aberdeen, Washington, la complicada vida familiar que atravesó durante sus años adolescentes y cómo se convirtió en el vocalista del mítico grupo Nirvana, hasta su suicidio a la edad de 27 años. Se trata de una pieza autorizada que recopila testimonios de las personas que fueron cercanas al cantante a lo largo de su vida, así como metraje original de la misma.

Se encuentra disponible en Apple TV, Amazon Prime Video y Google Play Películas y tiene una duración de 2 horas y 12 minutos.

2. Soaked in Bleach (2015)

Soaked in Bleach es un docudrama basado en los eventos detrás de la muerte de Kurt Cobain a través d elos ojos de Tom Grant, el investigador privado contratado por Courtney Love para encontrar a su esposo días antes de que se revelara la muerte del mismo. En este material, podemos ver un poco más de lo que se vivió tras la muerte del famoso y la investigación de Grant, quien sospecha sobre los detalles de la muerte dle artista.

El documental de 1 hora con 29 minutos se encuentra disponible a través de Apple TV.

3. 27: Gone Too Soon (2018)

El club de los 27 es uno de los mayores mitos en la cultura musical, puesto que señala a una serie de artistas que alcanzaron el reconocimiento internacional en su juventud y fallecieron por diversas causas a los 27 años. Este documental reune las historias de Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimmy Hendrix y Amy Winehouse, artistas que partieron demasiado pronto y cuyas muertes se encuentran entrelazadas por la edad en la que sucedió.

4. Conciertos grabados de Nirvana

Disponible a través de Tubi y Plex de manera gratuita, tiene una duración de 1 hora con 10 minutos.

Si deseas ver a Kurt Cobain interpretar su arte una vez más, puedes buscar el Nirvana - Live At The Paramount disponible a través de Claro Video, donde verás el concierto acontecido el 31 de octubre de 1991.

De lo contrario, puedes ver el MTV Unplugged de Nirvana que se encuentra en Youtube y donde puedes escuchar de manera clara la voz del estadounidense, pues muestra sus temas en formato acústico junto con otras canciones que se conviertieron en éxito gracias a ello, como "The Man Who Sold The World" de David Bowie.