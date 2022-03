La peor persona del mundo, una divertida historia de autodescubrimiento

Muchas veces no sabemos lo que queremos, pero de lo que sí estamos seguros es de lo que no queremos, y en La peor persona del mundo si de algo está convencida la protagonista interpretada con una refrescante naturalidad por Renate Reinsve —Dog eat a Dog (2018), Phoenix (2018)—, es que no quiere conformarse y quedarse en donde ya no está a gusto.

Ése es el punto de partida para lo que con base en 12 actos de transitar ligero pero reflexivos, un epílogo agridulce y revelador, además de un prólogo con leves toques de humor y que bien podría recordarnos aquella película mexicana Sólo para ti (1966), donde una juvenil Angélica María busca definir su identidad a través de los noviazgos; se convierte en un relato embriagador que mustio esconde una profunda disertación sobre deseos y necesidades.

Siguiendo los pasos de una casi treintañera que se descubre anclada a pretensiones deslavadas en su cabeza y sus emociones, sin rumbo definido y con la sensación de desperdiciar sus capacidades, el director elabora sin alejarse de ciertos convencionalismos, escenas cálidas y de composiciones limpias.

Renate Reinsve, la protagonista, en fotogramas de la cinta.

En ellas va materializando lo humano de la indecisión con charlas y encuentros casuales que evidencian la inquietud de la convivencia, la incomodidad moral y la sensación de ser inconveniente, para que sirvan como lienzo a la hora de trastocar el funcionamiento de la ficción, usando en momentos precisos y breves los contrastes de luz que dan peso dramático a pequeños grandes detalles como el humo de un cigarrillo, o representando con algún congelamiento los momentos de lucidez que detonan los cambios, mismos que entre saltos temporales aquí vemos ser llevados hasta sus últimas consecuencias.

Son tales acciones de brutal honestidad y fidelidad con uno mismo, llevados a cabo a sabiendas de que lo que uno quiere hoy, quizás mañana ya no sea, pero aún así necesitamos concretarlos, lo que implica llegar a vestirse con la etiqueta mencionada en el título.

El dato: Renate Reinsve ganó por La peor persona del mundo el premio a Mejor Actriz del Festival de Cannes en 2021 y una nominación a los BAFTA en la misma categoría.

La peor persona del mundo, conclusión de la trilogía del noruego Joachin Trier, integrada por Reprise (2006) y Oslo (2011), es un cautivador pasaje fílmico que da un cariñoso empujón a hacer conciencia del justo momento que se está viviendo, y asomarse al interior para escuchar lo que está gritando.

Se proyectó en el Festival de Cannes haciéndose con el premio a Mejor Actriz, y en los Premios Oscar está nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Guion Original.