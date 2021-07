Pepe Aguilar lanza advertencia: sus empleados deben vacunarse para seguir trabajando con él

Pepe Aguilar arremetió contra la gente que no se quiere vacunar y lanzó una advertencia a sus empleados, pues deben vacunarse contra el COVID-19 para seguir trabajando con el cantante.

Pepe Aguilar hizo un live en Instagram en el que habló sobre la importancia de vacunarse para combatir la pandemia.

“Yo tengo personas en mi organización que no están de acuerdo en vacunarse y ¿qué crees que le va a pasar? Pues los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen. Mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”, dijo Pepe Aguilar.

El cantante dijo que para entrar a su casa tienen que estar vacunados sus trabajadores: “¿y qué me van a decir? Que es anticonstitucional, en mi casa, my rules (mis reglas); mi espectáculo, mis colaboradores, están en mi casa y si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules (deben estar bajo mis reglas), punto”.

El papá de Ángela Aguilar comentó que respeta la decisión de las personas siempre y cuando no afecten a terceros: “En este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas, se me hace con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío”.

Pepe Aguilar llama a sus seguidores a vacunarse

Pepe Aguilar pidió a sus fans aplicarse las dosis para combatir la pandemia, dijo que las personas que no se quieren vacunar es porque no se les ha muerto alguien cercano.

“Vacúnense, los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones. No se trata de que no respete a las personas, se trata de que no respeto que no respeten, ¿cómo la ven?”, finalizó su polémico mensaje.