Pepe Aguilar regaña a Ángela Aguilar en plena trasmisión en vivo: "Cállate tú" (VIDEO)

Pepe Aguilar ofreció una breve transmisión en Instagram para saludar a sus fans que han asistido a sus shows, sin embargo, al final del live su hija Ángela Aguilar terminó regañada.

En la transmisión, Pepe Aguilar dijo que estaba probando el Wi-Fi del avión, ya que varios de sus seguidores se empezaron a quejar de que la señal se cortaba.

Ángela Aguilar intervino y dijo que estaban a 25 mil pies de altura, pero Pepe Aguilar no le dijo nada y solo mencionó frente a la cámara que se encontraban en el avión.

Posteriormente, Pepe Aguilar hizo un paneo con la cámara y mostró a todos los chicos de su equipo que venían en el avión con él.

En seguida, el cantante leyó un comentario de uno de sus seguidores, quien dijo que estaba bebiendo y escuchando las canciones del intérprete, a lo que Pepe Aguilar se emocionó y dijo: “déjame echar un trago a tu…” y Ángela Aguilar completó la frase “A tu salud”, por lo que su papá no dudó en regañarla por interrumpirlo “¡Cállate tú, pues! No me andes…”.

Ángela Aguilar le respondió a su papá que lo estaba ayudando. Después el cantante decidió terminar la transmisión de Instagram.

Así reaccionaron los fans al regaño de Pepe Aguilar a Ángela Aguilar

Los usuarios de Internet comentaron el video de Pepe Aguilar, pero la mayoría lo tomó con gracia y señalaron que Ángela salió regañada, otros más se rieron de la frase del cantante para llamarle la atención a su hija.

En general, los fans de Pepe Aguilar le aplaudieron por los shows que ha dado, pues afirman que son inolvidables.