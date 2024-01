Pepillo Origel cuenta la primera vez que se ligó a un hombre: 'Yo tenía novias... estaba asustado'

Pepillo Origel se sincera con Yordi Rosado y habla de su sexualidad y no se guardó nada en su más reciente entrevista.

El periodista de espectáculos contó que cuando él era joven no sentía ningún tipo de atracción por los hombres, ni siquiera le llamaban la atención, hasta que viajó a Montreal y su vida cambió.

Pepillo Origel contó que él era muy noviero y que incluso algunas de sus parejas fueron reinas de belleza.

“Sí tuve (novias) y las más guapas de León fueron mis novias, era le noviero de todas las mises… Conocí a 20 Miss Universo y todavía tengo amistad con muchas. Tuve muchas novias en León”, confesó Pepillo Origel.

Así fue la primera vez que Pepillo Origel se ligó a un hombre

Pepillo Origel contó que después se fue a vivir a Montreal para estudiar la universidad y sus compañeros del salón hicieron una reunión en un antro, el cual estaba dividido en dos: una planta era para los heterosexuales y otra era para fiestas gay.

El periodista se equivocó y en lugar de ir con sus amigos a la fiesta de heterosexuales subió al piso de la fiesta gay, en donde un hombre se le acercó y lo invitó a su casa.

“Ni una mujer había y ahí me paré y llegó un tipo, un galanazo, me dijo que de donde era que qué hacía y que me invitaba a tomar una copa y yo entre que le entendí unas cosas dije, pues órale. Luego me dijo: ‘Te invito a mi casa’. Total que ahí vamos a su casa. Llegamos a su casa y me dijo te voy a traer una copa. En el pasillo veo que se asoma alguien y le pregunté y me dijo: ‘Ah es mi pareja’”, contó Juan José Origel.

El periodista recordó que se intentó ir, pero el hombre le dijo que no podía llevarlo porque estaban lejos de Montreal y que lo invitaba a quedarse a dormir, pero en otra habitación.

Al otro día, Pepillo se despertó y vio el desayuno preparado con una nota en la que le avisaba el hombre que regresaría por él para llevarlo a la ciudad, pero quien volvió fue la pareja del sujeto.

“No pasó nada, fueron muy amables, yo estaba todavía asustado, se portaron muy bien conmigo, pero luego ya con ellos empecé a salir y luego ya ni quien me parara”, dijo entre risas el periodista.

Juan José Origel dijo que ese viaje le cambió la vida, porque no se atrevía a nada hasta que llegó a Montreal.