Pepillo Origel afirma que no han cancelado su segunda dosis de vacuna COVID en EU

Pepillo Origel volvió a generar polémica luego de que aseguró que las autoridades estadounidenses no le han negado la posibilidad de aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID.

Fue el pasado 23 de enero cuando el conductor compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que le aplicaban la primera dosis de la vacuna, a la cual dijo que tuvo acceso tras aplicar vía correo electrónico.

El conductor de televisión Juan José Origel fue vacunado contra el COVID. Foto:Twitter

Esto suscitó un escándalo internacional, pues medios como el “New York Post” y “Daily Mail” criticaron a Origel y lo acusaron de hacer “turismo de vacunación”.

Incluso un doctor de EU aseguró que Pepillo podrá ser sancionado no sólo negándosele la segunda dosis de la vacuna, sino hasta con la cancelación de la visa.

No obstante, Pepillo Origel aseguró al programa “Chisme no Like” que, hasta la fecha, ninguna autoridad estadounidense le ha notificado que será castigado.

“No sé, ni nadie me ha notificado nada, pero yo no siento que me vayan a quitar nada porque no cometí ningún delito. Yo creo que todo mundo buscamos ponernos una vacuna”, dijo.

“Si tu padre o tu madre tuvieran oportunidad de vacunarse, lo harían. Yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios. Ahora a ver cómo me va con la segunda dosis, pero yo no tengo ningún problema porque no hice nada malo”, afirmó.