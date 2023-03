Perrita finge ser de la calle para que le den comida, pero su dueño le pone letrero para exhibirla (VIDEO)

Los perritos conquistan las redes sociales por su carisma y su ternura y usan sus encantos para convencer a todos los humanos que encuentren.

Tal es el caso de una perrita que se viralizó en las redes sociales por fingir que era de la calle para que le dieran comida.

A través de un video que circula en TikTok se observa que la perrita está en un local de comida y se sienta junto a la gente con su carita triste para convencer a las personas de que le den comida.

Sin embargo, parece que su dueño se dio cuenta del truco que usaba la perrita para hacerse pasar por callejera, así que el amo de la lomita decidió poner fin a la trampa.

El dueño de la perrita le puso un letrero en la espalda para que la gente no se deje engañar por la carita tierna de la perrita y no le de comida.

No me den más comida, por favor, yo como en mi casa. No estoy embarazada, estoy gorda de tanto pedir, ayúdame con mi dieta. Gracias