Peso Pluma cuenta cómo nació su característico corte de pelo, 'fue un error'

Peso Pluma reveló el origen de su vanguardista corte de pelo recientemente en una entrevista con Jimmy Fallon. El cantante de corridos tumbados habló sobre la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum y el extraño motivo por el que lleva el corte de cabello que es sensación entre la juventud.

El conductor de The Jimmy Fallon Show felicitó a Peso Pluma por los logros que ha conseguido a nivel internacional desde que encontró el éxito mundial con el tema "Ella Baila Sola", después de que el artista interpretara una nueva canción durante su reciente visita al show americano.

El tema de conversación llegó de un momento a otro al peculiar corte de pelo que Peso Pluma lleva desde el inicio de su carrera, el cual ahora podemos ver replicado por miles de jovenes. Fue entonces que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del músico, contó la razón detrás de su estilo de cabello.

Peso Pluma cuenta la historia detrás de su corte de pelo

El corte de cabello de Peso Pluma es bastante especial, ya que en él, mezcla de cierto modo el mullet con el wolfcut. Sin embargo, parece ser que la existencia de este estilo no fue como tal una elección del famoso, sino la consecuencia de caer con un estilista con una inquietante creatividad.

Jimmy Fallon recalcó que Peso Pluma se ha vuelto no solo un ícono musical para los corridos tumbados, sino en una figura de la moda, todo gracias a su corte de pelo. Fue entonces cuando el mexicano aseguró, "de hecho, fue un error".

"Estaban cortando mi cabello en Medellín, Colombia. Yo fui a grabar un video, cuando empezaba mi carrera, y el estilista lo estaba haciendo mal y cuando vi el espejo, noté que estaba tan mal que lo dejé y todos los chicos que estaban ahí se volvieron locos. Eso es el motivo por el que lo mantengo, porque todos los niños lo quieren”, explicó Peso Pluma.

El público estalló en risas después de que Jimmy Fallon sorprendiera a todos al ponerse una peluca similar al estilo del cabello de Hassan: “Quería ver cómo me vería con tu corte. Vamos a ver, me pondré esto. No puedo hacer esto. Hay solo un Peso Pluma”, aseguró el conductor.

La nueva música de Peso Pluma

Después de que Peso Pluma hablara de su corte de cabello, el artista dio nuevos detalles de sus próximos lanzamientos, pues reveló el estreno de "Durango", el tercer sencillo de su próximo álbum, Éxodo, el cual llegará el próximo 20 de junio del 2024.