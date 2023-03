Pianista Osmany Paredes se reencuentra con amigos del exilio

El pianista cubano, residente en Brooklyn, Nueva York, Osmany Paredes (Santa Clara, 1972), lanza su tercer álbum de estudio como líder, Inside My Roots (Paredes Studios, 2023) en el cual tiene un encuentro con viejos amigos instrumentistas del exilio y de la Isla. Fonograma que muchos amantes del jazz y de las modalidades afrocubanas esperaban desde hace años, sobre todo los seguidores mexicanos que apreciaron el talento del director de Menduvia, ensamble con el cual grabó en 1999 una placa (Osmany Paredes & Menduvia) muy elogiada por los melómanos y la crítica especializada del país.

La trayectoria del autor del exitoso tema “Cha-cha Frames” se sustenta en colaboraciones con prestigiosas orquestas y personalidades de la vida musical cubana: Orquesta América, Bobby Carcassés, Orquesta de Enrique Jorrín, Israel Cachao López, Carlos Patato Valdés, Celio González, Amaury Gutiérrez, Francisco Fellove Valdés, Susana Harp, Roberto Aymes, Alfredo Chocolate Armenteros y Orquesta Cuarenta Grados, entre otras.

“Este disco me lo han reclamado muchos amigos y gente que ha seguido mi trayectoria musical que inicié en Cuba, continué en México y ahora en Nueva York la he consolidado a partir de mis ideas muy particulares del jazz afrocubano y en general de la música popular cubana. Desde el año 2013 con Trio Time no entraba a un estudio de grabación como líder de un proyecto. Durante la pandemia fui conformando el espíritu y la sonoridad que quería para esta producción”, comentó en entrevista telefónica desde Brooklyn Osmany Paredes, quien es también el pianista de la banda del destacado bajista africano, Richard Bona.

¿Disco como lo anuncia el título: ‘dentro de sus raíces’ musicales? Así es; está dedicado a mi padre Guillermo Paredes un percusionista de la vieja guardia de los grandes músicos cubanos, con quien aprendí los secretos de los ritmos afrocubanos. Es una producción donde exploro en las raíces de la música de mi tierra empalmadas con armonías actuales en concordias de bolero, son, guaracha, timba y apuntes jazzísticos.

¿Su padre, primera influencia musical, y después? Sí, mi padre fue determinante en mi formación musical desde niño. Después he recibido influjos de Herbie Hancock, Chucho Valdés, Dizzy Gillespie, Gonzalo Rubalcaba, Emiliano Salvador, Bill Evans, McCoy Tyner, John Coltrane, Oscar Peterson y otros. El bolero filin ha sido clave en la conformación de mis ideas melódicas y armónicas.

¿Nómina del álbum de instrumentistas cubanos, figuras consagradas en escenarios internacionales? Son mis amigos de generación. He compartido con ellos mi pasión y obsesiones musicales. Nos conocemos muy bien, por eso están invitados a este proyecto tan importante para mí.

¿Algunos nombres? Sólo nombro, quizás a los más cercanos, con quienes he trabajado en otros proyectos: Yunior Terry, bajo acústico; Hilario Bell, batería, timbal y güiro, Reinier Guerra, batería y timbal; Julio Padrón, trompeta; Yosvany Terry, sax alto y chekeré; Luis Ernesto Beltrán, tenor sax; Germán Velazco, sax soprano; Raúl Bermúdez, violín; Alberto Alberto, líder vocal. Yo toco el piano, teclados y percusión menor. Todos los temas y arreglos son míos.

¿En este nuevo álbum los ecos de Emiliano Salvador están presentes? Escribí hace muchos años el tema “El Sonido de Emiliano”, dedicado a él. Considero que este enorme pianista cubano aportó mucho al jazz latino. Siempre lo he dicho: ha sido la mayor influencia en mi vida musical y en mi carrera artística, desde cuando era estudiante. El alma de Emiliano late donde quiera que se toque jazz latino.

Inside My Roots