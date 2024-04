¿Por qué es viral José José este 20 de abril?

Sabemos que cada 20 de abril, es decir, cada 4/20, se conmemora el Día Internacional de la Marihuana, sin embargo, en México, hay otra cosa que también se hace viral: la figura del Príncipe de la Canción, José José. Para este 2024, no fue la excepción, pues su nombre hizo que las redes sociales colapsaran de tanta mención que se le hizo.

Pero, ¿por qué cada 20 de abril el nombre del intérprete de 'Me vas a echar de menos' se hace viral? ¿Por qué cada 20 de abril mencionamos a José José y se nos antoja aventarnos toda su discografía acompañados de una bebida refrescante, para reducir el calor característico de la primavera? Si no sabes por qué, aquí te contamos el motivo.

Hoy 20 de abril también se celebra el Día Internacional de José José. Tal vez lo recuerden por canciones como: pic.twitter.com/UVSwyvuNES — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 20, 2024

¿Por qué José José es viral este 20 de abril?

Precisamente por la canción "Me vas a echar de menos", uno de los temas más populares y nostálgicos en la carrera de José José. En el coro de esta canción, José José canta con ese estilo de dolor característico: "Y me estarás llamando cada 20 de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste y no podrás fingir".

Fue esa canción la que provocó que este 20 de abril no sólo sea el Día Internacional de la Marihuana, sino también que se proponga sea nombrado el Día Internacional de José José, una iniciativa que cada 20 de abril proponen sus seguidores alrededor del mundo. Nada mal, ¿no?Dedicar un día a uno de los más grandes intérpretes que ha tenido México, no está nada mal.

Letra de la canción 'Me vas a echar de menos'

Si te vas a animar como nosotros y también vas a cantar 'Me vas a echar de menos' este 20 de abril al ritmo del tema de José José, aquí te dejamos la letra para que no la vayas a 'regar' en el karaoke y la interpretes como si el mismo Príncipe de la Canción te estuviera escuchando.

Me vas a echar de menos

Cuando veas la lluvia y no esté junto a ti

Y buscarás mi mano, para apretarla fuerte

Y vas a maldecir

Me vas a echar de menos

Cuando te sientas sola en brazos de otro amor

Y sepas que aún existo

Y que vivo mi vida o, a lo mejor, ya no

Y me estarás llamando cada 20 de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir...

Me vas a echar de menos

Cuando tu suerte cambie y algo te salga mal

Y no me tengas cerca, para decirte: "calma, todo se arreglará".

Me vas a echar de menos

Cuando llegue la noche y te acuerdes de mí

Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo

Y tanto que lo fui

Y me estarás llamando cada 20 de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Y querrás olvidarme y no me olvidarás

Y vendrás a buscarme y no me encontrarás

Y, hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos

Y cada día más...

