Premian a grandes del internet en el Auditorio Nacional

Por primera vez, los premios Esland, que galardonan a los mejores creadores de contenido de Internet de América Latina, España y Andorra, se celebraron en la Ciudad de México. El Auditorio Nacional recibió a influencers, youtubers y streamers, en una gala en la cual, por segundo año consecutivo, Ibai Llanos ganó el máximo galardón, el de Mejor Streamer del Año.

Ibai Llanos subió emocionado al escenario y expresó que no imaginaba que por segunda ocasión se llevaría el premio. “¡Viva México, lindo y querido!”, dijo entre aplausos y gritos de fans que acudieron la tarde de ayer a la ceremonia.

El streamer, youtuber y presentador es conocido en el mundo del Internet por sus canales de deportes electrónicos en español. Junto con Gerard Piqué fundó KOI. En las pantallas del Coloso de Reforma se vieron algunos clips del programa “Charlando tranquilamente”, de Ibai Llanos, y cuando apareció el exesposo de Shakira se escucharon abucheos entre los presentes.

Nimu y ZilverK, en la alfombra azul. Fotos: @MovistareSports

Ibai también fue reconocido con el galardón a Evento del año por la “Velada del año II”, al recibir la presea adelantó que ya organiza la tercera y que una persona representará a México.

En la gala, conducida por The Grefg y que celebró su segunda edición, se premió en 17 categorías y se distinguió por contar con algunos números musicales de Lola Índigo y Jhay Cortez, la aparición de botargas y la proyección de videos especiales de celebridades de Internet.

El primer distinguido fue Gerard Romero en la categoría Clip del Año, por un baile llamado “La haka” que hizo en medio de una entrevista que le realizó a Luis Suárez y la cual se viralizó. Después de recibir la estatuilla hizo una “haka masiva” en el Coloso de Reforma. Además ganó en la categoría Mejor Cobertura Informativa.

“Quiero que este premio lo asuma toda la gente que tiene el sueño de dedicarse al periodismo o al streaming. Aquí se puede hacer también periodismo”, expresó.

Otro distinguido fue Manute, por Fail del Año con su “ahí va mi Burst”. Al recibirlo dijo: “Llevo cinco años creando contenido y mi mayor no ha sido éste, sino no ser yo mismo. He aprendido la lección”. También fueron reconocidos Carrera, en Baile del Año; LuzuGames, en Enfado del Año; y Robleis con “Solo”, en Canción del Año.

Carreraaa y El Woody, ayer. Fotos: @MovistareSports

Del talento mexicano Jelty, quien saltó a la fama tras quedar junto a Werever en tercer lugar en la categoría Celebity Pro-Am del Mundial Fornite, se alzo con la distinción al Mejor Jugador Esports del Año.

Por su parte, “Squit Craft Games” fue reconocida como La Mejor Miniserie y se dio un premio a la trayectoria a Germán Garmendia por su canal HolaSoyGerman. La presea a Streamer Revelación fue para Spreen, quien abandonó su casa a los 19 años para vivir su carrera de streamer.

Otros ganadores