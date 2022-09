Premios Emmy 2022: Estos son los mejores looks de la alfombra roja (FOTOS)

Los premios Emmy 2022 se llevan a cabo la noche de este 12 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.

Estos galardones reconocen a lo mejor de la televisión y el streaming en Estados Unidos, por lo que todas las celebridades que participaron en alguna producción nominada recorren la alfombra roja para mostrar sus mejores atuendos.

Algunas celebridades ya desfilaron por la alfombra roja de los premios Emmy 2022 con elegantes atuendos, en los que dominaron los colores plateados, dorados y blancos.

Los mejores looks de los premios Emmy 2022

La actriz Lily James, nominada en los premios Emmy 2022 como mejor actriz por Pam & Tommy de Star+, llegó con un vestido plateado.

Lily James en los premios Emmy 2022 Foto: AP

Alexandra Daddario está nominada como mejor actriz de reparto en los premios Emmy 2022 por la serie de The White Lotus. lució un vestido con escote cruzado en un tono perla.

Alexandra Daddario en los premios Emmy 2022 Foto: AP

Andrew Garfield, nominado a mejor actor por Under the Banner of Heaven, llegó a los premios Emmy 2022 con un impecable traje blanco con zapatos negros.

Andrew Garfield en los premios Emmy 2022 Foto: AP

Bianca Rae optó por un colorido vestido azul.

Bianca Rae en los premios Emmy 2022 Foto: Especial

Will Poulter, nominado a mejor actor de reparto en los premios Emmy 2022 por Dopesick, lució un elegante traje en color negro.

Will Poulter en los premios Emmy 2022 Foto: AP

Jung Ho-yeon, nominada a mejor actriz de reparto por El Juego del Calamar, llegó a los premios Emmy 2022 con un vestido lencero de lentejuelas.

Jung Ho-yeon en los premios Emmy 2022 Foto: AP

Jean Smart, nominada a mejor actriz por Hacks, lució un vestido blanco con holanes con un aire a los años 50 o 60 en los premios Emmy 2022.