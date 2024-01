Premios Los Nuestro 2024: ¿Cómo votar por tus artistas latinos favoritos?

Como cada año, el público será quien hable en los Premios Lo Nuestro y quien escoja a sus artistas favoritos para vencer en los galardones. 38 categorias de los Premios Lo Nuestro 2024 serán elegidas por el público y así es cómo debes hacerlo para ver ganar a tus artistas favoritos el jueves 22 de febrero a partir de las 19:00 horas a través de Univisión.

Cabe destacar que la fecha límite para votar es el domingo 4 de febrero, por lo que hay poco tiempo para poder elegir a tus nominados favoritos. Son 180 artistas quienes aparecen en la enorme lista de nominados y podemos ver que el artista más nominado es Maluma, con 14 posibles galardones, seguido de Grupo Frontera y Peso Pluma. Del lado femenino, Karol G es la artista más nominada, con 9 posibles premios a recibir.

¡Tienes hasta el 4 de febrero para votar por tus artistas favoritos! 📲 Elige al ganador en https://t.co/JTZug2Mfmv pic.twitter.com/ZOF55YXSgC — Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) January 22, 2024

La edición número 36 de esta celebración será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. A las 19:00 horas comenzará es especial Noche de Estrellas y posteriormente iniciará la transmisión de la celebración musical.

Así puedes votar por los Premios Lo Nuestro

Para votar en los premios, hay tres requisitos que debes de tomar en cuenta:

Tener mínimo 14 años

Tener un correo electrónico

Paso a paso para votar en los Premios Lo Nuestro

Ingresar al sitio web https://www.premiolonuestro.com/vota ​Registrar un correo electrónico ​Solo puedes votar una vez por cuenta registrada en cada categoría. Si los votos no son presentados el mismo día, puedes reingresar a la página para votar.

¿Hasta cuándo puedes votar en los Premios Los Nuestro 2024?

La votación inicia el lunes 22 de febrero a las 9:00 AM del Este (6:00 AM Pacífico) y concluye el domingo 4 de febrero a las 2:59:59 AM del Este (23:59:59 hora del Pacífico). Cabe destacar que la votación es gratuita.

Los resultados, es decir, los ganadores, de las 38 categorías, se conocerán el jueves 22 de febrero, día en que se realizará la entrega de premios en el Kaseya Center de Miami, Florida.