Prima de Luis Miguel afirma que su mamá Marcela Basteri 'está viva' y que la visita

Tal parece ser que los chismes, especulaciones y rumores respecto a la madre de Luis Miguel están lejos de terminar, pese a que su serie biográfica de Netflix tiene años que terminó, pues ahora una prima argentina suya no sólo afirmó que la progenitora del “sol de México” está viva, sino que hasta la va a visitar.

Estas declaraciones se desencadenaron por la reciente visita de Luis Miguel a Argentina, nación de la cual su madre Marcela Basteri era originaria, y de la cual no se sabe nada desde agosto de 1986, tiempo en el que desapareció misteriosamente.

La prima en cuestión de Luismi es Lorena Basteri, quien desde tiempos anteriores ha afirmado que la mamá del cantante se encuentra internada en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, lugar en al que dijo que va seguido para visitarla.

Dicha mujer internada llamó la atención a nivel internacional en 2018 por su gran parecido a Marcela Basteri. Sin embargo, fue identificada como Honorina Montes, quien después de un tiempo fue hospitalizada en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, Argentina.

Ahora, Lorena Basteri le dijo a la prensa detalles de la presunta madre de Luis Miguel: “Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”.

“Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel”, sentenció.

Lorena Basteri dijo que no piensa entrar en polémica sobre si Luis Miguel decide o no reconocerla como su madre, pero remarcó que ella cumplió como familiar al encontrar a la presunta Marcela.

“Lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación”, externó.

“Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar", finalizó la prima de Luis Miguel.