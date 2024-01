Cristian Castro le hace fuerte reclamo a Luis Miguel: 'Me hace quedar remal' | VIDEO

Cristian Castro habló de Luis Miguel y le hizo un fuerte reclamo, pues el hijo de Verónica Castro no se quedó callado y le dijo de todo a El Sol.

Todo sucedió durante una entrevista que dio Cristian Castro para un programa en Argentina. Ahí le preguntaron sobre su relación con Mickey, a lo que él dijo que estaba bien, que lo quiere y lo admira, pero que debería de acercarse más a los compañeros del género de balados.

El Gallito Feliz señaló que los cantantes de género urbano se apoyan entre todos, por lo que le gustaría que ocurriera lo mismo con los cantantes de baladas, aseguró que El Sol se ha mantenido muy alejado de todos, por lo que le recomendó acercase a sus compañeros, especialmente con él.

"Luis Miguel, la serie" contó la tivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro Foto: Especial

“Es un amor, Luis Miguel, todos debemos estar con él. Lo único que le aconsejo es que se acerque a los compañeros porque lo queremos y o necesitamos. Yo veo con los reguetoneros que se juntan y hacen mucho equipo. Él como capitán tendría que estar más cerca de sus compañeros”, dijo Cristian Castro.

El reclamo de Cristian Castro a Luis Miguel

Posteriormente recordó que hace poco él fue a un concierto de Luis Miguel y estuvo en primera fila y El Sol no le dio ni el saludo.

Asimismo, recordó que Luis Miguel sacó al personaje de Cristian Castro en su serie de Netflix y le reclamó que no le haya llamado ni siquiera para avisarle que le iban a dedicar un capítulo.

“Me saca en la serie de Luismi, saca un capítulo entero de Christian y no es para decirme ‘che un buen capítulo’ no sé… Me hace quedar remal. Qué onda conmigo, si yo soy su soldado, soy de su equipo”, dijo el cantante de “Azul”.

El artista coincidió con que Luis Miguel lo hizo ver como un tipo envidioso en la serie y señaló que en caso de que él hiciera su biopic no se retrataría como una víctima.

“no me victimizaría para nada, como pasó con algunos compañeros que solamente saben victimizarse… yo soy el culpable de todo eso y así voy a salir en mi serie, como responsable”, dijo.