"Luis Miguel, la serie": Así terminaron su amistad Luis Miguel y Cristian Castro en la vida real

En el tercer capítulo de “Luis Miguel, la serie” apareció el personaje de Cristian Valdés, una evidente referencia a Cristian Castro.

Luis Miguel y Cristian Castro rompieron su amistad en la vida real por el amor de una mujer, así lo contó el intérprete de “Azul” en una entrevista.

En la década de los 90 Luis Miguel promocionaba su disco “Romance”, mientras que Cristian Castro lanzaba su álbum debut “Agua nueva”. El público comparaba sus canciones y crearon una rivalidad entre ellos, sin embargo, el verdadero motivo de su enemistad se llama Daisy Fuentes.

¿Cómo ocurrió la enemistad entre Luis Miguel y Cristian Castro en la vida real?

Cristian Castro contó en una entrevista su versión de la enemistad con Luis Miguel. El cantante dijo que el intérprete de “La Incondicional” comenzó a enamorar a la modelo Daisy Fuentes y ella se lo contaba al hijo de Verónica Castro.

"Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara a salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", contó Cristian Castro a un programa de televisión.

Cristian Castro asegura que él es quién debería estar molesto con Luis Miguel por quitarle a la novia y no al revés. "A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto", explicó el cantante.

Cristian le pidió a Luis Miguel que no se lo tome tan apecho. “Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió. Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Y menos a un gran cantante al que amo tanto", dijo.