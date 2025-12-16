Captan a león suelto en un plantío de agave, en Nayarit: ‘está enojado’ | VIDEO

Encuentran a león suelto en medio de plantío de agave.

Momentos de pánico y confusión vivieron trabajadores agrícolas cuando, en un día normal de trabajo, en medio de sus plantíos de agave, encontraron un león suelto, uno de los animales más peligrosos para el ser humano.

Así quedó captado en un video que circuló por redes sociales, en donde se aprecia el curioso, pero tenso momento que, según reportes locales, ocurrió en Ixtlán del Río, Nayarit.

En la grabación se mira cómo, en medio de los espesos agaves, se asoma la cabeza de un león, el cual está quieto, tranquilo, pero observando atentamente a su alrededor.

Una de las personas que está grabando le dice a la otra: “¡Acércate…!”, pero inmediatamente se interrumpe cuando se da cuenta del estado de ánimo del león: “¡Está enojado!”, exclama.

"¡Impactante hallazgo en Ixtlán del Río #Nayarit ! 🦁 Jornaleros descubren un león amarrado entre plantíos de agave. La sorprendente escena, captada en imágenes que se viralizaron en redes sociales, ha generado gran revuelo y preocupación en la comunidad. ¿Qué pudo haber llevado… pic.twitter.com/wp360xa9iA — Osiris Maldonado (@elchingontepic) December 16, 2025

Las personas que graban el video mantienen su distancia, a pesar de que el león se mira tranquilo. Saben que un paso en falso, que revele su presencia en medio del plantío, podría ser fatal.

No se difundieron más detalles de este video y muchas preguntas quedaron abiertas: ¿qué hacía el león ahí? ¿Cómo llegó a un área de trabajo agrícola? De acuerdo con reportes, el león estaba amarrado, lo cual, además abre la incógnita de quién fue la persona que dejó su animal en un lugar donde pronto llegarían trabajadores.

Los leones son animales sumamente peligrosos, no solo por la fuerza de su mordida, sino por la de sus músculos, con los que pueden someter fácilmente a una persona.

¿Qué hacer ante un encuentro con un león?

Encontrarte con un león es un escenario muy improbable si vives en una ciudad, pero, como dicen por ahí: “aunque la posibilidad es mínima, nunca es cero”. Si alguna vez te llegas a encontrar en ese escenario, toma estas precauciones.

Permanece alerta, observa huellas o rastros

Viaja de día; los leones cazan al anochecer

No corras, porque despertarás su instinto de casa

Si ves un león a distancia, aléjate

Mantén siempre la calma y detente inmediatamente

Retrocede despacio, de lado, sin darle la espalda

Si el león te ataca, protege tu cuello o cabeza

Golpea la nariz o los ojos del animal, pues son sensibles

Párate si caes, no te quedes en el suelo

