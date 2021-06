Primo de Remmy Valenzuela dice que el cantante lo amenazó de muerte (VIDEO)

Carlos “N” primo de Remmy Valenzuela contó cómo fue la golpiza que el cantante le dio a él y a su novia, el domingo 6 de junio, y reveló que el intérprete lo amenazó de muerte por lo que teme por su vida.

El primo de Remmy Valenzuela ofreció una entrevista para el programa de Suelta La Sopa y contó que el cantante llegó al rancho y desde que entró llegó agresivo, así que él para no hacerlo enojar se puso a regar las plantas y darle de comer a los perros para que Remmy lo viera haciendo algo.

“Escuché los pitidos en el portón, efectivamente iba entrando Remigio, me empezó a regañar, estaba irritable o enojado. Me puse a hacer labores: regar las matas, darle de comer a los perros... cosas así para que me viera haciendo algo, se dirigió a mi cuarto y fue cuando escuché el grito de mi novia”, contó el primo de Remmy Valenzuela.