Programa "Hoy" suspende a Arturo "Turry" Macías, tras acusaciones de abuso sexual

El programa “Hoy” decidió suspender al locutor y voz de la producción, Arturo “Turry” Macías, luego de que la actriz Laura Pons señalara que presuntamente abusó sexualmente de ella.

Laura Pons contó al programa “Ventaneando” que cuando ella tenía 17 años, Arturo “Turry” Macías la invitó a salir al cine, pero cambió de rumbo y la obligó a entrar a un motel.

“Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en una expo de XV años, estábamos en una situación muy vulnerable económicamente, la estábamos pasando muy mal; él nos apoyó con algunos productos de la radio, como discos, para que las vendieran y pudiéramos salir adelante”, contó Pons.

La actriz indicó que en una ocasión él la invitó a comer y al cine. “Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”, aseguró.

En Ventaneando se ha destapado y denunciado públicamente que Arturo Macias abusó sexualmente de la Actriz Laura Pons cuando ella tenía 17 años de edad.

El Programa hoy respondió y envió un comunicado en donde se informa que Arturo queda suspendido de la producción del matutino. pic.twitter.com/HMYdrHJWZ2 — La Comadrita (@LaComadritaOf) March 25, 2021

Pons dijo que se negó a ir al motel, pero él no le hizo caso. “Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada. Se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’. Me metí con él porque me insistía y estando ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad”, relató.

Pons agregó que al salir del jacuzzi Arturo Macías la tocó sin su consentimiento y le dijo que se quitara toda la ropa, pero ella no lo hizo.

“Me acuerdo en un momento me dice ‘relájate Lau’, y me hizo sexo oral. No me penetró, pero si pasó eso”, explicó.

Laura Pons indicó que levantará una denuncia ante las autoridades y que no había contado lo que le ocurrió porque no se sentía segura de hacerlo.

¿Qué medidas tomó el programa “Hoy”?

Luego de que Laura Pons contara que fue presuntamente víctima de abuso sexual, en un comunicado el programa “Hoy” señaló: “ante la acusación hecha y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de la producción de “Hoy”.

Pronunciamiento del programa "Hoy". Captura de pantalla

¿Qué respondió Arturo “Turry” Macías?

En su cuenta de Twitter, Arturo “Turry” Macías señaló que la acusación contra él es falsa y que responderá de manera legal.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, lo que comentan de mí es FALSO, yo respeto mucho a las mujeres en todo momento. Legalmente pronto les daré una respuesta y postura a este caso”, expresó.

Arturo "Turry" Macías respondió a los señalamientos de Laura Pons. Captura de pantalla

