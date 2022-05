Prohíben a Bárbara Torres, Excelsa, entrar a la alfombra roja de Eugenio Derbez ¿Fue por su ropa? (VIDEO)

La actriz Bárbara Torres, conocida por su personaje de Excelsa en La Familia P’Luche, vivió un momento incómodo, luego de que le fuera negada la entrada a la alfombra roja de la nueva película de Eugenio Derbez: “The Valet”.

Diversas celebridades mexicanas asistieron a la alfombra roja de la película de Eugenio Derbez, entre ellas algunas estrellas de La Familia P’Luche como Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin, quienes dan vida a Junior y a Ludoviquito.

Bárbara Torres asistió con ellos a la alfombra roja, sin embargo, la actriz y comediante fue detenida por el staff del evento, quienes le impidieron el ingreso al lugar.

En redes sociales se difundió un video en YouTube por parte de la periodista Berenice Ortiz, en el que se observa el incómodo momento que vivió Excelsa.

En las imágenes, Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin entran sin problemas a la alfombra roja, pero Bárbara Torres se queda afuera, pues al parecer no estaba en la lista de invitados.

Sin embargo, en otra publicación de redes sociales se observa que finalmente Excelsa logró ingresar a la alfombra roja de la película.

¿Bárbara Torres no pudo entrar por su ropa?

Aunque al parecer todo se trató de un error en la lista de invitados, los usuarios de Internet no dudaron en hacer comentarios sobre lo sucedido y aseguraron que posiblemente una de las razones por las que se le impidió el acceso a Bárbara Torres fue porque no cumplió con el código de vestimenta.

“Lamentablemente asistió fatal más que bolso parece pañalera, no hubo empeño en su arreglo”, “Que me perdone la actriz pero esas fachas para una alfombra roja por muy de pueblo el evento creo que no va ...no importa que ella sea de donde sea pero un poquito de glamour y si la dejan pasar”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.