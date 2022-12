¿Problemas con tus boletos de Bad Bunny? Así puedes unirte a la acción colectiva contra Ticketmaster

Lo que debía ser para cientos de personas una noche de fiesta y perreo a lado del cantante Bad Bunny, fue una pesadilla para muchos luego de que no les permitieron el acceso en el Estadio Azteca porque sus boletos fueron clonados.

Pese a que la empresa Ticketmaster pidió disculpas a los fans con boletos legítimos que no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny y hasta ofreció rembolsarles el dinero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a los afectados a que formalicen su queja y denuncien el fraude que vivieron .

Y es que está no es la primera vez que se presentan fallas en los boletos de Ticktetmaster, por ello desde hace varias semanas existe una acción colectiva contra la compañía, por lo que si eres uno de los que no pudo ver a su artista favorito , en La Razón te explicamos como unirte a la demanda para que el problema con la venta de boletos no vuelva a pasar.

En la queja emprendida por Profeco, que se encuentra disponible en su sitio web: https://acolectivas.profeco.gob.mx/index.php, podrás descargar los formatos que solicitan para la acción colectiva contra Ticketmaster. Son los siguientes:

Formato de consentimiento expreso

Relatoría de hechos

Formato adicional de datos personales

Documentación de la compra en los siguientes casos: "Si fuiste afectado por Ticketmaster por la cancelación unilateral de la compra de tus boletos de cualquier evento de entretenimiento, o por la negativa a la devolución del monto pagado"

Una vez que tengas tus formatos llenos deberás enviarlos en un solo documento PDF que no exceda los 15 megabytes al correo: acolectivas@profeco.gom.mx, o acudir a sus oficinas que se encuentran en avenida José Vasconcelos Núm.. 208, piso 11, colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, con tres copias simples de cada uno de los documentos solicitados .

🔵Si fuiste afectado por #Ticketmaster por los siguientes motivos:



❌Cancelación de cualquier evento

❌Negativa de reembolso



✔️¡Súmate a la #AcciónColectiva en su contra!

Descarga los formatos en👉 https://t.co/ChyUa1b1TF pic.twitter.com/leZuDsWHhX — Profeco (@Profeco) December 2, 2022

DGM