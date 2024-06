Querido conductor del programa 'Hoy' sufre un aterrador asalto, 'creía que ya estaba muerto'

Fer Sagreeb, querido conductor del programa Hoy, causó gran preocupación entre la audiencia al revelar un angustiante momento que sufrió recientemente al ser asaltado mientras se encontraba al interior de su vehículo de la Ciudad de México, motivo por el cual aseguró no sentirse segura al salir de su casa.

Fue para la revista TV Notas que Fer Sagreeb detalló qué sucedió para que fuera víctima de un asalto y los momentos que han afectado su día a día, ya que ahora no se siente seguro en ningún lugar, sobretodo por lo imprevisto del momento en que sufrió del asalto en pleno día.

Sin lugar a dudas, cualquier persona puede sufrir de un asalto, cómo sucedió recientemente con el conductor del programa Hoy que es bastante querido, pero aún así, fue víctima de un delito.

te puede interesar ¿Ángela Aguilar está embarazada? FOTO desata rumores de un bebé con Christian Nodal

Fer Sagrebb es asaltado en CDMX

"Estaba esperando a que el semáforo cambiara a verde, en eso llegaron dos tipos. Uno se puso en la puerta del copiloto y el otro de mi lado”, narró el conductor, quien detalló lo que sucedió cuando fue asaltado sobre la avenida San Antonio, cerca de las 18:00 horas, mientras se encontraba en su vehículo.

El conductor detalla que dos sujetos se acercaron a él con pistola en mano y le apuntaron a la cabeza, para exigirle la entrega de todos los objetos de valor.

“Me dijeron que bajara el vidrio y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Gritaban que les diera todo rápido. Les di mi reloj, unos lentes y el celular. Me asusté muchísimo porque me pidieron que me bajara del coche. Cuando lo iba a hacer decidieron irse. No sé si recibieron una alerta o algo, pero se fueron. Estas personas lograron obtener mi WhatsApp, se metieron a la cuenta de mi banco y me quitaron dinero”, recordó.

Por este motivo, asegura que ahora salir de su casa es algo que le da miedo, ya que aseguran que en los 15 años que lleva viviendo en Ciudad de México, jamás había experimentado un momento tan terrorífico. "Al llegar a mi casa creía que ya estaba muerto. Viví un momento muy fuerte, no se lo deseo a nadie. No sólo me robaron lo material, me robaron mi paz, ¡ya no me siento seguro al salir!”, expresó.

Fer Sagreeb se abrió paso en el mundo fitness y participó como modelo de marcas nacionales e internacionales. Su camino como conductor inició en canales como Telehit y Ritmoson; además, participó en novelas como Amor de Barrio y reality shows como Reto 4 Elementos. Actualmente, forma parte del programa Hoy.