Quiero Cantar: Acusan de fraude a "Venga la Alegría" por favorecer a Anette Cuburu

“Quiero Cantar” de “Venga la Alegría” ha causado polémica entre los fans, pues estos acusaron a los jueces del reality de favorecer a Anette Cuburu, pues afirman que las calificaciones que se le dan son muy “generosas” para lo “horrendo” que canta.

Este miércoles, Anette Cuburu interpretó “Inocente pobre amiga” en una actuación que los fans destrozaron, por lo desafinado de la autonombrada “Reina del Karaoke”.

“Lo malo no es que canta pésimo, sino que de verdad piensa que lo hace bien”, “Hasta ahorita la peor que ha cantado”, “Mejor que se quede en el karaoke”, “Esta canción le quedó muy grande”, “Díganle a Anette que su vibrato se escucha más falso que las cirugías de Ninel” y “Vergüenza le debería de dar”, fueron algunos de los comentarios con los que los fans destrozaron su participación.

Incluso Rocío Banquells, una de las juezas, arremetió contra sus errores:

"Esta vez sí me dejaste a desear. Te desafinaste en todo momento, tus notas, las sostuviste muy mal y se te olvidó cuadrarte, la entonación. No me gustó”, le dijo.

Acusan favoritismo por Anette Cububu en “Quiero Cantar”

Pese a que los tres jueces le dijeron a Anette Cuburu que había sido superior su actuación del lunes, los tres jueces le otorgaron 6 de calificación, la cual fue considerada demasiado alta por parte de los internautas.

¿No hay favoritisimo? Por favor, tan solo veamos las calificaciones de Anette 💀#YoQuieroCantar pic.twitter.com/rMOiGRYweH — Isis ✨ (@gigxgirli) July 14, 2021

Por ello los fans arremetieron en contra de “Venga la Alegría" y señalaron que la calificación que la famosa merecía era un 3 o un 2.

“Cantó horrible y los jueces puro 6 ¿¿es en serio?? ¿¿Así o más notable sus FAVORITISMOS??”, “Se merecía un 2”, “Y le dieron 6, ¿qué paso, el 4 o el 3?, fueron muy generosos con su calificación la verdad, pero bue supongo que hay favoritismo” y “Fue algo extraño, Rocío dijo que lo había hecho muy mal y que no le gustó nada y ¿aún así le dio 6? Para mí era un 2 o 3”, señalaron.