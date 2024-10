Rafa Polinesio es eliminado de Exatlón México; fans reaccionan con memes tristes

Rafa Polinesio, famoso influencer, debutó en Exaltón México, pero quedó eliminado del draft de la temporada llamada Fuerzas Especiales.

El creador de contenido era uno de los 12 aspirantes para formar parte de la temporada regular del reality show que arranca el 21 de octubre en Tv Azteca.

Así fue la decepcionante participación de Rafa Polinesio en Exatlón México

Rafa Polinesio se volvió tendencia en redes sociales porque los fans de su canal de YouTube estaban apoyando para que se quedara en la temporada.

Sin embargo, el creador de contenido no logró superar a sus rivales en velocidad y precisión durante su participación en el reality show.

Rafa Polinesio no pudo ser más veloz y preciso en cuando a la zona de tiro, por lo que ahí fue dónde flaqueó y sus compañeros aprovecharon esa debilidad para sacarlo de la competencia.

Rafa Polinesio pierde en Exatlón México Foto: Especial

En todas las veces que le tocó pasar a recorrer el circuito, el influencer se quedó a la mitad con los tiros.

Fans lamentan que Rafa Polinesio no se quedara en Exatlón México

Los fans de Los Polinesios estuvieron pendientes del capítulo para expresarle su apoyo al creador de contenido, sin embargo, al ver su desempeño, publicaron memes tristes, pues aseguran que ellos sí querían que el influencer sí se quedara en el programa.

“Yo con mi familia viendo que solo le queda 1 vida a Rafa Polinesio”, “No manches Rafa Polinesio, no duraste nada y te tenía fe”, “Adiós Rafa Polinesio, te apoyé mientras se pudo”, “Ya eliminaron al rafa polinesio, te odio exatlon”, “No voy a negar que me duele ver poliperder a Rafa polinesio no da ni una y yo si quería que se quedara”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Los Polinomios ante la eliminación del creador de contenido.

No voy a negar que me duele ver poliperder a Rafa polinesio no da ni una y yo si quería que se quedara 🙂#ExatlónMéxico pic.twitter.com/G5PB7DXtl8 — yesee (@loveexared) October 14, 2024

Adiós Rafa Polinesio, te apoyé mientras se pudo 😭 pic.twitter.com/wa0JYM3rwq — LIAVIC 300 DAYS¡! (@oliviqgarber) October 14, 2024