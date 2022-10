Raúl Araiza revela que de joven fue amante de una mujer de 50 años: "Estaba muy bien"

Raúl Araiza dejó claro que de chavo era todo un casanova, pues contó que cuando estaba en sus veintes fue amante de una mujer de casi 50 años.

Así lo afirmó en el programa “Miembros al aire”, show en el que narró que conoció a dicha mujer en un salón de baile y que estuvo en contacto con ella por un buen tiempo.

"Yo iba a un lugar donde se bailaba el flamenco, que se llamaba El Corral de la Morería, muy famoso, y ahí había una señora que cantaba... iban toreros, gente del medio, artistas, etc., de todo tipo", relató.

Raúl Araiza dijo que entonces él tenía 25 años y que un día tras enfiestarse comenzó su romance con la cantante: "Armando, mi hermano, y yo íbamos a ponernos hasta la mad**, natural de nosotros, y ahí cantaba ella y alguna vez entre copas ya estaba yo en su departamento y la seguí visitando y ella aceptándome".

"Estaba en los veintitantos y yo sí tuve relaciones con una mujer de 50... Estaba muy bien la dama y cuando terminamos sí me dijo algo que sí me cag** de risa: '¿Tú crees que me deba tomar una pastilla anticonceptiva?'", agregó Araiza.

“Estuvo muy fuerte, pero sí me rife como los grandes", finalizó el conductor.