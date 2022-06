Camila, la hija de Raúl Araiza, se declara pansexual y presume a su novia: "No tengo miedo"

Camila, una de las hijas de Raúl Araiza, está dando de qué hablar, pues se declaró pansexual y presumió a su novia.

Fue a través de sus redes que Camila Araiza compartió que fue a la marcha del orgullo LGBT+ junto a su pareja.

En su post, la hija de Raúl Araiza dijo sentirse completa y amada: “Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas”, inició.

“Ya no tengo miedo de ser YO. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe, solo es un cuerpo que utilizamos para experimentar”, agregó.

Asimismo, Camila Araiza dijo que era la primera vez que iba a la marcha del orgullo LGBT+: “Me dio tanta emoción que casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar coquita. ¡Muy abrumador! Pero fuera de eso fue mi primer pride y festejé a lo máximo”.

“Gracias por quitarme el miedo. Almas somos y almas amamos. Que hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, somos y venimos de los mismo”, finalizó Camila en el post en el que se ve junto a su novia.