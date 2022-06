Nerea Godínez, novia Octavio Ocaña, ¿tiene nuevo romance? (VIDEO)

En los últimos días se ha especulado que Nerea Godínez ya “enterró” a Octavio Ocaña, pues presuntamente ya tenía un nuevo romance.

Y es que durante una sesión de preguntas y respuestas, Bertha, hermana del difunto actor, le respondió a un fan que harían si Nerea tuviera un nuevo novio.

“Qué buena pregunta. Ella es una persona que está en todo su derecho de continuar su vida y no pensaría nada, más bien la apoyaría porque la quiero ver bien y feliz, porque así quería verla también mi hermano”, pronunció la hermana de Octavio Ocaña.

“Desafortunadamente, ella está rota de su corazón, porque la vida le arrebató a la persona con la que eligió hacer su vida, es un dolor que no se le desea a nadie”, agregó.

Estas palabras propiciaron que los fans del difunto actor atacaran a Nereo Godínez por haber superado al famoso e incluso señalaron que ya tenía un nuevo novio.

Por ello la joven rompió el silencio y reveló la verdad respecto a si tiene una nueva pareja:

“Al parecer otra vez hay polémica con mi nombre diciendo que tengo un nuevo romance, cosa que no es verdad. Todo esto empieza porque Bertha hizo en su Instagram unas preguntas y alguien le preguntó muy casual que ella pensaría yo iniciaría en algún futuro una relación con alguien a lo que ella contestó que no pasaría nada”, inició.

“Creo que esto ya llegó muy lejos y la verdad no sé qué hacer, no creo hacer nada importante porque no tengo el ánimo para pelear algo así ahorita, pero bueno nada más quiero aclararles que no que prácticamente todo lo que han dicho últimamente de mí es mentira, ni estoy embarazada, ni tengo nuevo novio, ni tengo nada”, abundó molesta.