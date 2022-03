Entre lágrimas, novia de Octavio Ocaña confiesa que tiene depresión: "No es fácil lidiar con esto"

A cuatro meses de la muerte del actor Octavio Ocaña, su novia Nerea Godínez confesó que para ella ha sido difícil lidiar con la ausencia del histrión y tiene depresión.

Nerea Godínez ofreció una entrevista al programa “De primera mano” en la que confiesa que ha vivido momentos difíciles tras la muerte de Octavio Ocaña.

“Intento llevar mi vida un poquito más normal, pero si ha sido más difícil, como que cada día vas en un elevador, o sea, la negación, luego te vuelves a enojar y luego dices, ‘bueno, ya pasó’, y luego otra vez dices, ‘¿por qué a mí’?, sí es difícil, me ha costado, pero ahí vamos, poco a poco. La depresión es real, ya hasta voy a llorar, no es fácil lidiar con todo esto”, dijo Nerea Godínez.

Asimismo, la prometida del actor contó que ha tratado de tomar fuerza y motivación gracias a su pequeño hijo, pero sin duda, dijo, llegó al límite e incluso buscó ayuda profesional de un psicólogo.

“Ya llegué a mi límite, ahora sí que exploté… ya encontré con quien, alguien que no sabe quién soy ni sabía quién era Octavio, entonces ya voy a empezar a ir porque sí es necesario, finalmente la depresión no es nada más llorar, es mucho en el cerebro, secretas muchas cosas que te hacen estar deprimido o cansado o que duermas mucho o que no duermas”, reveló la novia de Octavio Ocaña.

¿Nerea Godínez se quiere quitar la vida?

Hace unas semanas Nerea Godínez causó preocupación entre sus seguidores de redes sociales. Nerea compartió un video en su cuenta de Instagram, el cual muestra una fiesta a la que fue con Octavio Ocaña, evento que representó el inicio de su romance.

“Este video tiene un año exactamente y en ese momento yo no sabía que íbamos a empezar una historia (porque tú te lo propusiste desde el momento 1). Gracias por todo mi rey”, apunta la joven.

Todo iba bien hasta que en el texto con el que acompañó el clip se tornó turbio, pues la joven sugirió que está dispuesta a arrebatarse la vida para estar con el famoso:

“Te amo con cada milímetro de mi ser y eso va a ser hasta mi último día, espero que nunca me olvides porque yo no lo haré, espérame que te prometo que te voy a alcanzar”, afirmó.

