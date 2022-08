Raúl Araiza se tatúa por vencer su alcoholismo ¿Mensaje profundo? (FOTOS)

Raúl Araiza no asistió al programa “Hoy” un mes debido a que estaba internado en una clínica de rehabilitación, conocidas coloquialmente como “anexos”, pues estaba luchando contra su alcoholismo.

“La fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente. Mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él. Yo viví todo esto desde el abandono. Luego me mandan 4 años fuera de México, yo sin entender el exilio”, dijo como parte de su triste historia en su regreso a “Hoy”.

“Yo entré a este lugar, al cual le debo la vida, entré con amor de mi familia, pero había compañeros que entraron perdiendo todo”, añadió Raúl Araiza respecto a su tiempo anexado.

Ahora, el “Negro” Araiza compartió en sus historias de Instagram que se fue a tatuar para celebrar que venció su alcoholismo.

En los clips, el famoso compartió que se tatuó una fecha, “8-08-2022”, el día que “renació” tras su batalla con las adicciones.

“Estamos haciendo una fecha, que como todos saben, una fecha muy importante para mí; 8 de agosto del 2022 porque por fin encontré algo que había cargado toda mi vida, de mi infancia, muchas cosas que revisé, que ya se los conté en el programa, y eso amerita para que yo me acuerde siempre de todo lo que viví”, dijo al respecto.

Raúl Araiza se hace un tatuaje con la fecha que le cambió la vida pic.twitter.com/wbMat4vITe — Fabiola (@Fabiola34070791) August 23, 2022

“De verdad que quedó increíble y ni me dolió ni nada. Aquí (Instagram) se ve más grande de lo que es, pero es de verdad increíble. Muchas gracias querido amigo, eres grande. Ahora a cuidarlo como un bebé”, agregó.

Finalmente, Raúl Araiza hizo un acercamiento a su tatuaje, el cual acompañó con el mensaje: “renacer, resetear, revivir”.