Alejandro Fernández regresó de España y dijo que desconocía el estado de salud de su padre Vicente Fernández, quien fue hospitalizado y operado de emergencia, luego de haber sufrido una caída en su casa.

El Potrillo fue abordado por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de España y fue cuestionado sobre la salud de su papá.

“No sé, no sé, no tengo idea. Yo terminé las vacaciones. No sé… obviamente hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información”, dijo Alejandro Fernández.

Reiteró que no sabe si está hospitalizado y de mal humor dijo que no tenía conocimiento y que se pondría en contacto con su familia.

Tras evadir las preguntas, el cantante se dirigió a su vehículo y agradeció a la prensa por haberlo esperado en el aeropuerto.

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

La madrugada de este lunes se dio a conocer que Vicente Fernández había sufrido una caída en su casa, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y operado debido a una lesión en las cervicales.

Vicente Fernández Jr. fue quien ofreció algunas declaraciones a medios nacionales y aseguró que su papá se encuentra estable y recuperándose.