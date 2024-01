Realizan un emotivo homenaje a Matthew Perry durante los Premios Emmy

Los premios Emmy celebran lo mejor en el mundo de la televisión, por lo cual en su más reciente emisión no pudo faltar el emotivo momento en el que se recordó a Matthew Perry, quien saltó a la fama con el exitoso sitcom de los 90's, FRIENDS. Su fallecimiento sorprendió al medio del espectáculo debido a lo repentino que fue, además de que se trataba de un actor bastante querido por la audicencia, ya que permanecía vigente en la cultura pop con su personaje de Chandler Bing.

Su personaje fue uno de los favoritos de lo fanáticos gracias a su peculiar personalidad y su humor ácido y sarcástico, además de la ternura que mostró en su relación con el personaje de Courteny Cox, Monica. Por ello, fue en el momento en el que, bajo la voz de Charlie Puth, el público vivió un tierno momento cuando interpretaron "See You Again" interrumpió la clásica canción de Rápidos y Furiosos para cantar un pedazo de la apertura del sitcom que portagoniza el artista junto con Jenniffer Anniston y Courtney Cox.

😢 Los #Emmys dedicaron un momento emotivo para homenajear a Matthew Perry, idolazo de la serie Friends y quien murió a finales del año pasado. pic.twitter.com/oq3OTq25f3 — Sopitas (@sopitas) January 16, 2024

Perry falleció por los efectos de la ketamina a los 54 años, una sustancia que suele usarse para tratar con la depresión. Esto fue dictaminado por un examinador médico en Los Ángeles meses después del fallecimiento del renombrado artista, quien fue encontrado en su piscina de manera repentina.

La foto de Matthew Perry apareció en el 'In Memoriam'

Matthew Perry, quien estuvo nominado al Emmy, también recibió durante la ceremonia la aparición de su foto en el video que año con año recuerda a los artistas que han partido en los últimos 12 meses; esto sucedió después de que se interpretara el fragmento de la introducción de la serie. Además, el homenaje terminó con la imagen del artista iluminada por encima del resto, como una estrella que ha partido demasiado rápido.