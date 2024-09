Reciben a Briggitte Bozzo en 'Hoy' con honores y le dan mangos: 'lo hiciste bien' | VIDEO

Briggitte Bozzo es la quinta finalista de “La casa de los famosos México 2”, pues sucumbió ante el poderío de Gala Montes y Arath de la Torre, y ahora la famosa está de gira tras su salida del reality. Su primera parada fue en el programa “Hoy” y ahí fue recibida con bombo y platillo.

Cabe recordar que cuando se le notificó a Briggitte que ella era la eliminada antes de la gran final, la venezolana emitió un emotivo mensaje dedicado a sus ahora ex compañeros y su audiencia.

"Me siento feliz, esto es muy loco de estar aquí afuera después de tantos días, me siento agradecida de estar en un proyecto maravilloso que me enseñó y me ayudo mucho, estoy agradecida con todo el mundo, con televisa, con el team Mar, feliz de estar aquí después de mucho tiempo (...) Estoy feliz y contenta de todo lo que pasé, todo lo que aprendí, estoy eternamente agradecida ¡Los amo!", pronunció Briggitte Bozzo antes de dejar la casa que habitó por poco más de dos meses.

Ahora, esta mañana, Briggitte Bozzo acudió al programa matutino “Hoy”, donde fue recibida con abrazos, aplausos y canciones, pues fue una de las participantes más queridas de la emisión, a diferencia de Adrián Marcelo, a quien ni lo invitaron y que además le están cancelado sus shows por misógino.

Briggitte Bozzo fue apapachada por Andrea Legarreta, Shanik Berman, Marie Claire Harp, Paul Stanley y Andrea Escalona, quienes en vez de ventilarla como a los otros participantes, la consintieron al mostrar sólo sus mejores momentos.

La patrona Andrea Legarreta no se tardó en felicitarla y aplaudir su participación: "Vida hermosa lo hiciste muy bien", le dijo.

Finalmente, Briggitte Bozzo habló sobre Mariana Echeverría y el mango que la convirtió en el hazme reír de toda la nación, asegurando que ella sólo utilizó la fruta para compartirla con su equipo. Ante ello, la producción de Hoy le dio un carrito de mangos para ella sola.