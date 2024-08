Renata Altamirano denuncia a Ricardo Peralta por violentarla cuando era menor: 'me destrozó'

Ricardo Peralta se desenmascaró en “La casa de los famosos México 2” y ahora una joven influencer trans llamada Renata Altamirano dio a conocer que el sujeto la violentó cuando ella era menor de edad, lo cual la devastó al grado de casi abandonar las redes.

De acuerdo con el relato de Renata, ella tuvo el disgusto de conocer a Ricardo en una entrevista que le hicieron en el canal “Pepe y Teo”, la cual acabó en pesadilla.

"Yo tenía un canal de Youtube antes de mi transición. Fui víctima de ese par de personas (Pepe y Teo), a mí fue a quien más se le tiró. Hacían videos para tirarme, burlarse y humillarme", narró.

En ese entonces Renata tenía 17 años: "Yo a esa edad me gustaba el estilo andrógino. Estaba en esta confusión, no sabía si transicionar o no. Tenía el pelo de colores, tenía un look de niño con ropa de niña, estaba descubriéndome".

"Hacían videos burlándose de mí, de que crecí en el Estado de México, en Naucalpan. Se burlaban de mis dientes, de mi nariz, se burlaban de mi aspecto físico, de mi forma de ser y me llamaban inventada", lamentó.

Renata Altamirano celebró que Ricardo Peralta haya al descubierto la clase de gentuza que es en el reality, por lo cual todo México lo odia.

"Estas personas, Ricardo Peralta y el otro de ‘Pepe y Teo’ se encargaron de destruirme en redes sociales, se les hacía chistoso tirar bullying a otros y a mí. Yo no quiero fama, ya la tengo, Pero no se los voy a negar, me da gusto que se le haya caído la máscara, el tipo de ser humano que es Ricardo Peralta", sentenció.

"Desde corta edad no me quedaba con las ganas de nada, si yo quería una bolsa, unos zapatos, usar tacones, ponerme maquillaje... lo hacía, y ellos estaban frustrados porque no lo hacían. Ahora a sus treinta y tantos ya lo están haciendo, ahora son los ridículos que se van a las red carpets vestidos como drag queens", remarcó.

Finalmente, Renata señaló que Ricardo piensa que la gente lo quiere, cuando la triste realidad es que da asco: "Él está adentro y piensa que es el más querido, el más amado, el wow, que es la versión 2.0 de esa persona que amaban en ese programa (Wendy Guevara). Ya quiero ver la cara que va a tener cuando salga y medio México lo odie".