René Franco le dice en su cara a Mario Bezares que Paco Stanley 'andaba en malos pasos'

Tal parece se ser que René Franco sabe mucho de las actividades turbias de Paco Stanely y que no tiene miedo de encarar a la gente relacionadas con ellas, pues el conductor confrontó a Mario Bezares y le dijo en su cara que su ex patrón, al cual ejecutaron cuando él casualmente fue al baño, estaba en muy malos pasos.

René Franco invitó a Mario Bezares a su programa “La Taquilla” para hablar sobre su victoria en “La casa de los famosos México 2”, la cual mucha gente considera muy turbia y que eso lo merecía Karime.

En un momento de la charla, René Franco confrontó a Bezares y le dijo que él sabía en qué clase de negocios estaba Paco Stanley, el señor que le dijo que su hijo era realmente de él.

Mario Bezares diciendo que él tuvo las mejores estrategias dentro de #LaCasaDeLosFamososMx /// Las "estrategias" de Mario en la casa



🤡 AHORA RESULTA JAJA SI BIEN QUE DIJO QUE "LE VALÍAN LO CUARTOS" 🤡 #LCDLFMX #LCDLFMX2

"Hay una razón por la cual siempre tendremos que observar tu nivel de involucramiento con Paco Esto nunca lo hemos dicho porque está muerto, pero Paco andaba metido en malos pasos".

"¿Tú crees? ¿En serio?", dijo Mario Bezares completamente serie y quizás con temor de que se desenmascaran cosas turbias.

René Franco le respondió: "Estoy convencido, muy convencido. Esa es mi impresión, de que Paco había tocado o hecho qué, pero tú no. ¿Y sabes por qué lo creo? Estás vivo, así de fácil".

"Si tú tenías algo, hubiera sucedido después, hubiera pasado en la cárcel. ¡Nadie te siguió! No tienes en tu mente una información que sea relevante realmente para desentrañar el caso", abundó el conductor.

"Y no lo digo porque la policía te persiguiera, sino porque los criminales no te persiguieron. Pero la imagen de la mente de la gente es otra porque no se fija en ese gran detallazo. Si tu tuvieras una deuda real, ¿te perdona alguien? Nadie te perdonaría", añadió René Franco.

No obstante René señaló que considera que Mayito es inocente: "El hecho de que estés tranquilo, que tengas una familia, que puedas salir a la calle, es sorprendente".

A Mayito #MarioBezares le pusieron un traje como los que sacaba en los 90s cuando salía en pacatelas con Paco Stanley #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLF

Mario Bezares le replicó: "Sí. Difiero algunas cosas que me dices, porque conocí a Paco y sé que no andaba en malos pasos, o desconozco completamente esa doble vida que pudo haber tenido".

"Esa es la cuestión. En mi hipótesis de periodista, digo 'No sabemos realmente la historia de Paco', ese es el problema de esto. Ni tú ni yo sabemos qué onda, y si supiéramos no estaríamos en La Casa de los Famosos", le contestó René Franco.

Finalmente, Mario Bezares cerró diciendo: "Se vuelven leyendas urbanas, te etiquetan, te condenan, te enjuician, te incriminan, te azotan y te revuelcan".