El repatriado, entre el box y el drama que viven dreamers

Jabs, ganchos, swings, emoción, risas y reflexión sobre los dreamers mexicanos deportados de Estados Unidos es lo que el público verá en El repatriado, una serie que sigue la historia de Leonel Reina, un boxeador profesional, que llegó como indocumentado al país del norte sin saberlo y de pronto es devuelto a su país natal, donde aprende a ganarse la vida y salir adelante pese al shock que le significa esta experiencia.

“El repatriado es para gente que cree en segundas oportunidades y que incluso ha fracasado en el intento de lo que sea; viene a mostrar que la garra, la mentalidad, el corazón y los sueños se pueden lograr cuando le echamos ganas, cuando nos levantamos y seguimos hacia delante”, destacó en entrevista con La Razón Ricardo Abarca, quien da vida a Leonel Reina.

En la producción, que se estrena mañana en Star+, señaló que uno de los primeros aprendizajes que tiene su personaje es ser más humilde, debido a que llegó muy pequeño a Estados Unidos, siempre se ha creído estadounidense, pero en el camino va recordando sus raíces mexicanas.

“Muchas veces en la vida se nos presentan situaciones que nos demuestran que nos falta humildad, en el caso de Leonel llega a México con una mentalidad estadounidense, piensa que su boxeo es perfecto, y su ego tiene que ser destruido para que acepte primero que sus raíces son de México, entonces toma otro camino su vida”, apuntó el también actor de Miss Bala y Chicuarotes.

Tuve acercamiento con paisanos en Estados Unidos, viví tres años allá, conocí muchas personas que están ahí, que viven con miedo de ser deportados, traté de absorber lo más que pude; ver el esfuerzo, las ganas y la dedicación

Ricardo Abarca, Actor

El drama de los dreamers, que viven con el miedo de ser deportados, se aborda con una dosis de humor, en la torpeza de Leonel al querer comunicarse con una lengua que le es ajena, el español, en una nación desconocida para él, México.

“Leonel empieza a practicar su español, lo habla mal, pero ése fue un punto de alerta cuando empecé a preparar el personaje, es una línea muy delgada y no quería llegar a caer en el ridículo, con mi coach fuimos haciendo una revisión capítulo por capítulo, es chistoso ver a Leonel y Miss Meche, quien es maestra de inglés en una primaria, pero habla pésimo inglés, pero según ella lo hace bien, tiene una seguridad, se inventa palabras, por ejemplo”, detalló Abarca.

El actor, quien confesó ser un apasionado del box, que le gusta ver y que ha practicado, celebró que en la historia se incorpore este deporte porque considera que es un elemento muy mexicano. Además, prometió que los espectadores también podrán disfrutar de peleas protagonizadas por él en la serie.

“Me encanta que el box es una firma de pasión para los mexicanos, porque nos involucramos con nuestros boxeadores, con Julio César Chávez, el Dinamita Márquez, el Travieso Arce, el Canelo, tantas personas que han estado en este ámbito, que nos han dejado esa pasión”, apuntó.

Dijo que este personaje es el que más le ha exigido, porque además de empaparse de las experiencias de los repatriados o indocumentados, tuvo que aprender inglés, introducirse más al mundo del box, del cual aprendió a admirar la disciplina, y entrenar para tener una condición de un pugilista.

“Definitivamente sí ha sido el personaje que más me ha exigido, tanto física como mentalmente, le invertimos muchas horas de entrenamiento, había días que me dolían los nudillos, me explicaba mi coach que se te hacen microfisuras y los nudillos duelen mucho por pegarle a las manoplas, hacer sparring. Tuve que preparar el inglés y maltratar el español, hablar en lenguaje de señas porque quien es la persona que en la serie me cuida es sordomudo; fue una preparación muy exigente, ha sido de lo más cansado, pero también con mucha satisfacción”, recalcó.