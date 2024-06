Reportera agredida por Eduardo Yáñez presenta lesiones tras altercado, podría tener parálisis facial

El actor mexicano Eduardo Yáñez se encuentra en medio de la polémica después de arrebatarle un teléfono a la reportera Paty Cuevas durante el evento de los premios Grandeza Hispana a los que fue invitado para conmemorar en un homenaje a Nicandro Díaz.

Después de que ayer ocurriera un tremendo zafarrancho en el sur de la Ciudad de México, Eduardo Yáñez se convirtió en tendencia tras la denuncia del robo del teléfono y después de que la reportera resultara agredida por la seguridad del lugar.

La comunicadora de nombre Paty Cuevas, dio a conocer que tenían las intenciones de demandar y acudió a las autoridades para proceder legalmente en contra del actor después de que le quitara su teléfono. Además, en el programa "Sale el sol", dieron a conocer que la mujer podría tener parálisis facial.

¡#EduardoYáñez ARREBATÓ el CELULAR a una reportera al ser CUESTIONADO sobre la PRENSA! | #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wfDBtE0b4Q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 25, 2024

te puede interesar ¿Cuántos años tiene Eduardo Yáñez y cuáles han sido las polémicas más fuertes en las que ha estado?

Reportera agredida por Eduardo Yáñez explica cómo va su proceso legal contra el famoso

Paty Cuevas, la reportera a la que Eduardo Yáñez le arrebató su teléfono, dio a conocer por medio de una entrevista que acudió al ministerio público para proceder legalmente en contra del actor.

Si bien detalló el proceso no ha terminado, explicó que ya se llevaron a cabo las evaluaciones por parte del médico legista, quién determinó que la mujer tenía moretones y "otras cosas", por lo que le solicitaron acudir a traumatología para que la valoraran los médicos y regresar para iniciar con el proceso legal en contra del actor.

Es así que la denuncia no estará levantada hasta que ella regrese de la revisión del hospital al Ministerio Público. La reportera detalló que su intención es denunciar Eduardo Yáñez por robo y que está en espera de lo que el ministerio público le indique.

La reportera reaccionó a las declaraciones de Yáñez sonde el actor negaba lo sucedido el día anterior y señalaba que estaba bien si Cuevas lo denunciaba por algo 'que no hizo'. La reportera expresó, "si robar o quitar con violencia el material de trabajo de un periodista no es nada, pues si para él no es nada, yo voy a proceder legalmente hasta donde las autoridades me lo indiquen".

Joanna Vega Biestro explicó en Sale el Sol que Paty Cuevas tendría parálisis facial por los golpes que recibió entre todo el movimiento que hubo. "“Entre todo este jaloneo, ella no lo recuerda, pero trae un golpe en el pómulo, lo trae hinchado y según nos platican, se le paralizó, tiene parálisis en la mitad del rostro”, indicó la presentadora".