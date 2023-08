¿Miguel Bosé se va de México, tras sufrir brutal asalto en su casa? Esto dijo el cantante

La noche del domingo se reveló que Miguel Bosé habría sufrido un violento asalto en su casa en Ciudad de México.

El periodista Gustavo Adolfo Infante destapó lo sucedido en su canal de YouTube y señaló que el cantante de “Amante bandido” estaba en su casa la noche del viernes 18 de agosto, tomando un té, cuando de repente se metió un comando armado de ocho hombres, quienes encañonaron al artista y lo encerraron en un cuarto junto con uno de sus hijos, sus dos escoltas y una mujer del servicio doméstico.

Según la información del periodista, los hombres se llevaron joyas, relojes y dinero en efectivo y lo hicieron en una camioneta del cantante, por lo que para poder huir del lugar se llevaron al chofer del artista secuestrado.

Al parecer los ladrones dejaron la camioneta abandonada y ya fue recuperada por las autoridades, quienes la hallaron en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aseguran que Miguel Bosé se quiere ir de México

Gustavo Adolfo Infante señaló que Miguel Bosé no quiere declarar ante las autoridades, tras el violento asalto que sufrió y mencionó que el cantante hasta se quiere ir de México por miedo.

“Miguel Bosé no quiere decir nada, no quiere declarar nada. Debe estar aterrorizado. Yo no sé qué le habrán dicho cuando lo amagaron… tan es así que el señor Migue Bosé se quiere ir de México”, dijo el periodista en su canal de YouTube y en el programa Sale El Sol.

Miguel Bosé niega que deje México

El cantante aseguró que no se va a ir de México tras el violento asalto que sufrió, señaló que lamenta decepcionar a los que quieren que deje el país.

“Siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a los que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos…”, concluyó el comunicado de Miguel Bosé.